Meurthe-et-Moselle : le mal logement, un problème aussi en zones rurales

A l'Est de la Meurthe-et-Moselle, plus de 6% des logements privés sont considérés comme indignes, deux fois plus que la moyenne régionale. L'association Si Toit Lien organise des permanences itinérantes, comme ce jeudi à Cirey-sur-Vezouze, pour sensibiliser et accompagner les habitants.

Devant le stand de l'association Si Toit Lien, sur le marché de Cirey-sur-Vezouze, ce jeudi, une série de photos trônent encadrées : les images d'appartements aux murs décrépis, au sol inondé. "Moi ça me révolte, je vois ça, ça me révolte !, s'exclame Marie-Ange, un cabas à la main. Ce sont des blattes ? Ma fille en a eu !" Les photos ont été prises par l'association, dans des logements insalubres à Nancy ou même dans des zones rurales. Contrairement aux idées reçues, le logement indigne touche aussi des zones plus reculées. Dans le Grand Est, 75 000 logements sont considérés comme potentiellement indignes selon la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Et autour de Cirey-sur-Vezouze, à l'Est de la Meurthe-et-Moselle, 6% des habitations privées sont jugées indignes, soit deux fois plus que la moyenne régionale.

Des publics isolés, éloignés des circuits classiques d'aides au logement

Pour attirer l'attention, des photos de logements insalubres sont disposés devant le stand. © Radio France - Lise Roos-Weil

Locataires mais aussi propriétaires sont touchés. Le plus souvent, ce sont des problèmes d'humidité ou de réseau électrique défectueux. La population est vieillissante et les propriétaires ne peuvent pas assumer les travaux de rénovation. "Moi j'habite dans une vieille maison où il y a trois étages, dix pièces et on ne peut pas tout faire, raconte Marie-Thérèse, qui touche 900 euros de retraite chaque mois. Je vais avoir 80 ans, je suis née dans cette maison. Elle est très humide, très froide, mais on fait avec." Marie-Thérèse n'ose pas s'arrêter sur le stand de l'association. "C'est trop compliqué, je n'aurai le droit à rien", répète-t-elle.

"Moi j'habite dans une vieille maison où il y a trois étages, dix pièce. Elle est très humide, très froide, mais on fait avec" - Marie-Thérèse, retraitée de 80 ans

C'est justement la difficulté rencontrée dans ces zones reculées. "En milieu rural on est isolés et parfois invisibles. Le fait d'être isolé fait qu'on ne sait pas où chercher l'information, où trouver de l'aide", explique Nicolas, coordinateur de Si Toit Lien. L'association vient donc jusqu'à eux, pour les sensibiliser, répondre à leurs questions. "Pour leur apporter un premier niveau d'information sur l'accès au droit, sur les dispositifs qui existe d'aides, précise le coordinateur. Et ensuite pour les accompagner dans la constitution d'un dossier de demande d'aides financières",

Si certains leur demandent, ils se déplacent même jusqu'à leur domicile pour constater ensemble les dégâts. Sur le stand ce jour-là, plusieurs habitants repartent avec des flyers, prêts à en parler à leurs voisins s'ils constatent des situations inquiétantes.