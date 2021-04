Meurthe-et-Moselle : les rassemblements et la consommation d'alcool contrôlés pour le week-end de Pâques

Dans un communiqué, la préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce un haut niveau de contrôles pendant le week-end de Pâques pour faire respecter l'interdiction de se rassembler à plus de six et de consommer de l'alcool sur la voie publique.

Si une certaine souplesse sera observée sur les déplacements ce week-end de Pâques pour changer de lieu de confinement, il y a aura malgré tout des contrôles de la part des forces de l'ordre, prévient la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

"Haut niveau de contrôles"

Dans un communiqué, le préfet Arnaud Cochet annonce avoir demandé à la gendarmerie et à la police "un haut niveau de contrôles" pour faire respecter les interdictions de consommer de l'alcool sur la voie publique et de se rassembler à plus de six personnes.

Policiers et gendarmes seront donc présents sur les lieux les plus propices aux rassemblements, explique la préfecture.