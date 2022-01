Meurthe-et-Moselle : les Restos du Cœur espèrent 1 000 bénévoles pour leur collecte devant les supermarchés

Une nouvelle fois, les Restos du Cœur ont besoin de vous. L’association de Coluche organise sa collecte nationale les 4, 5 et 6 mars. Un moment solidaire pour lequel elle a besoin de bénévoles pour accueillir les clients devant les supermarchés et leur proposer de donner produits alimentaires ou d’hygiène. En Meurthe-et-Moselle, les Restos en appelle à tous : étudiants, actifs, retraités, entreprises prêtes à mobiliser leurs salariés. Il suffit d'être prêt à offrir 3 heures de son temps.

Martine Garnier fait partie de ces bonnes volontés, ce sera sa 10è collecte devant une grande surface de l'agglomération nancéienne et elle témoigne de la générosité des clients : "On a vu des personnes qui venaient spécialement pour la collecte, on a même reçu des Caddie entiers, uniquement pour la collecte. C'est phénoménal !"

Les locaux des Restos du Cœur Meurthe-et-Moselle, au marché de gros à Vandœuvre-lès-Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

86 tonnes de produits collectés en 2021

L’an dernier, 800 bénévoles ont permis aux Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle de collecter 86 tonnes de produits. Cette année, l'association espère atteindre 90 tonnes grâce à un millier de personnes. "C'est du bon sens, si nous avons plus de bénévoles, nos sommes présents dans plus de magasins, nous voyons plus de clients et donc plus de donateurs !" résume Robert Larose, président départemental des Restos.

Plus il y a de bénévoles, plus il y a de kilos récoltés !

Bénévole pour quelques heures, un jour, tout le week-end ou plus. Face à la précarité, les Restos ont toujours besoin de renforts. Ces 12 derniers mois, ils ont distribué plus de 1 800 000 repas à plus de 11 000 personnes en Meurthe-et-Moselle.

Pour aider la collecte des Restos du Cœur en Meurthe-et-Moselle : vous pouvez vous inscrire ici ou appeler le 03 83 55 50 50.