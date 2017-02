Meurthe-et-Moselle : Nelly Viennot, une carrière tout foot

Les quatre saisons du sport féminin : une initiative pour mettre en lumière la pratique sportive féminine. Elle est relayée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le groupe Radio France. Rencontre ce matin avec Nelly Viennot, une des rares femmes à avoir été arbitre international de football.

Treize ans arbitre international, dix ans arbitre de Ligue 1. Nelly Viennot fait partie des rares femmes à avoir fait carrière dans le monde du football. Elle a mis un terme à son aventure professionnelle en 2007 et vit aujourd'hui près de Nancy. Elle n'oublie pas le football pour autant puisqu'à 55 ans, elle forme bénévolement de futures arbitres à la fédération régionale. Des femmes uniquement !

Des débuts dans le Calvados

"J'ai joué au football pendant 13 ans au club de Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, d'où je suis originaire. Nous avons fini en première division féminine, nous avons été championnes de France de deuxième division en 1982-83. Mon rêve c'était de porter le porter le maillot de l'équipe de France !" Mais sa petite taille - 1m52 - l'empêche d'être prise avec les Bleues. Elle bifurque ensuite sur l'arbitrage : "j'ai pris énormément de plaisir". Le 24 avril 1996, le match PSG - Martigues. Premier match de Ligue 1 arbitré par une femme.

Je suis restée dans ma bulle. Les cinq dernières minutes de jeu ont été les cinq plus longues dernières minutes de match que j'ai jamais eues ! Et après, j'ai savouré. Les gens sont venus et m'ont félicitée. Je me suis dit que c'était gagné"

Nelly Viennot, le 18 novembre 2006 au stade Picot lors du match ASNL - Troyes en Ligue 1 © Maxppp - Maxppp

Quelques souvenirs encore ? Les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, d'Athènes en 2004 : "ça reste des moments fantastiques". Des comportements machistes ? Nelly Viennot évoque le respect des entraîneurs et des joueurs. Elle ne retient qu'un seul écart de joueur : "au départ, il a dit "putain", je ne l'ai pas pris pour moi. C'était sur une faute. Mais quand il repasse et qu'il me dit : "va torcher tes gosses", là je n'ai pas accepté. C'étaient les mots de trop". Carton rouge pour le joueur, il est suspendu six mois.

Abonnement à l'ASNL

Nelly Viennot forme aujourd'hui de futures femmes arbitres à la Fédération régionale de football. "Si je vois qu'elle n'a pas le niveau, je n'enverrai jamais une jeune fille se faire tuer sur un match. Je veux les protéger. " Mère de deux filles de 22 et 19 ans, Nelly Viennot confie avoir beaucoup ri lorsqu'elle a appris que son aînée avait pris un abonnement à l'AS Nancy Lorraine cette saison !