Meurthe-et-Moselle : un "permis de louer" pour lutter contre le logement indigne dans trois communes

Il y a beaucoup et même trop de logements indignes encore à Saint-Nicolas-de-Port, Rosières-aux-Salines et Dombasle-sur-Meurthe. Pour des questions de protection des locataires et d'attractivité du territoire, la Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois met en place un permis de louer .

La mesure va entrer en vigueur le 9 septembre à Rosières et Saint-Nicolas et le 1er janvier 2024 à Dombasle. "On recense 200 à 300 logements [indignes, NDLR] sur un parc privé locatif de 4 500 logements. C'est un nombre trop important", déplore Florence Picard, vice-présidente de la com’ com, en charge, entre autre, de l’habitat.

"On parle bien d'habitat indigne et insalubre, des logements qui exposent les locataires à des risques importants pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé". Les propriétaires souhaitant mettre en location un logement (meublé ou non meublé) devront donc obtenir une autorisation de mise en location avant la signature de tout nouveau contrat de bail.

"Cette démarche est issue d'une politique globale de la com' com depuis 2014, on a commencé avec une opération programmé de l'habitat. 600 logements ont déjà été rénovés sur le Sel et le Vermois et nous poursuivons cette démarche pour un territoire plus attractif", souligne Florence Picard.