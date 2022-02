Meurthe-et-Moselle : un projet d'antenne relais 4G sème la discorde entre deux villages

Un projet qui fait grincer des dents à une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Celui de l'installation prochaine d'une antenne relais 4G de l'opérateur Orange sur la commune d'Agincourt. A Dommartin-sous-Amance, le village voisin, on grince les dents contre cette implantation. Une cinquantaine d'opposants s'est rassemblée ce samedi matin autour du maire de la commune pour faire part de leur mécontentement.

Au cœur du problème, la localisation de l'antenne, à la limite entre les deux villages, mais proche des habitations du hameau du Piroué de Dommartin-sous-Amance et relativement éloignée des maisons d'Agincourt. Une situation que dénonce les habitants de Dommartin et le maire, Dominique Mathey : "nous ne sommes pas contre l'antenne, c'est la localisation qui ne nous plaît pas. Cela s'est fait entre Agincourt et l'opérateur en l'absence total de transparence, j'ai été informé quand tout était signé".

Les opposants craignent des effets indésirables sur leur santé © Radio France - Léo Limon

Si, selon les autorités sanitaire françaises et européennes ces antennes relais 4G, ou même les antennes 5G, ne présenteraient pas de danger majeur pour la santé publique, cela reste une des peurs des opposants. Jean-Marie Gesnel tient un garage automobile à côté de l'emplacement de la future antenne, il craint pour sa santé et celle de ses 7 employés qui passeraient "entre 8 et 10 heures dans le garage sous les ondes de cette antenne".

Sortir Agincourt de la zone blanche

Du côté d'Agincourt on se défend, et explique que cette antenne est nécessaire pour améliorer le réseau téléphonique et que l'emplacement choisi répond aux critères de l'opérateur. "Un terrain communal desservi par la voierie, l'électricité et la fibre", précise Denis Lapointe, le maire d'Agincourt alors que selon lui "la commune n'a pas d'autre terrain avec ces caractéristiques".

Une antenne qui doit permettre aux habitants d'Agincourt utilisant l'opérateur Orange, de sortir de la fameuse zone blanche où vous n'avez pas de réseau mobile. Situation que ne connaissent pas les utilisateurs des autres principaux opérateurs, couverts cette fois par la 4G selon l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse. En Meurthe-et-Moselle, toujours selon l'ARCEP, plus de 99% du territoire est désormais pourvu par une couverture 4G.