14 Juillet en Meurthe-et-Moselle : usage, vente et transport d'artifices et pétards réglementés

Une même réglementation est appliquée par les préfectures chaque Fête Nationale du 14 juillet.

Pour "des raisons de sécurité des personnes et des biens", pour éviter "tout risque de troubles à la tranquillité et à l'ordre public" et "des dangers et risques d'accidents graves induits par l'utilisation inconsidérée de pétards et autres pièces d’artifices sur la voie publique et dans tous les lieux où se tiennent de grands rassemblements de personnes", le préfet Arnaud Cochet, interdit "le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissements et d’articles pyrotechniques sur l’ensemble du département quelle qu’en soit la catégorie dans toutes les communes du département à compter du mercredi 13 juillet et jusqu’au dimanche 17 juillet 2022 " :

sur l'espace public ou en direction de l'espace public,

dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats,

dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers.