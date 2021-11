Meylan : polémique autour de la vente du château de Rochasson qui va devenir un habitat participatif

Polémique à Meylan autour du château de Rochasson. Propriété de la Ville depuis 1973, il coûte trop cher et va être vendu à une association qui fait de l'habitat participatif. Un choix contesté par la minorité municipale qui estime que les meylanais vont être dépossédés de leur patrimoine.

Le château de Rochasson à Meylan, qui avait été racheté en 1975 par le maire socialiste de l'époque, Francois Gilet, va être vendu, par l'actuelle majorité écologique et de gauche, à une association, les Habiles, qui fait de l'habitat participatif.

Habitat participatif

En clair, les futurs propriétaires des 5 logements qui seront construits au sein du château auront chacun des appartements privés mais partageront des espaces communs.

Le château de Rochasson, construit en 1885, se dresse au milieu d'un parc, situé sur les hauteurs de Meylan et ouvert au public. Le parc abrite aussi, le Cine, le centre d'initiation à la nature et l'environnement, qui a vu défiler des générations d'écoliers.

Choix politique

En 2016, la mairie, endettée, avait essayé de le vendre, à un promoteur ou à un restaurateur, en vain. La nouvelle municipalité, élue en 2020, a repris le dossier et a donc choisi de céder le château pour 700 mille euros à une association qui fait de l'habitat participatif plutôt qu'à un promoteur classique. Le maire Philippe Cardin assume : " Il y a déjà dans notre ville des habitants participatifs et cela fonctionne. Oui, c'est un choix politique, mais on en a débattu lors d'un conseil municipal en juin dernier. Nous avons aussi imposé qu'il n'y ait pas de clôture autour du château. Cela ne changera rien pour les visiteurs mais le bâtiment va reprendre vie. Sinon, il allait continuer à se dégrader."

Philippe Cardin, le maire de Meylan, assume son choix © Radio France - Véronique Pueyo

On aurait pu faire une maison de la biodiversité - Francis Pillot, élu d'opposition

Ce choix est contesté par la minorité municipale qui estime que les Meylanais vont être dépossédés d'un patrimoine naturel. Francis Pillot est élu de la minorité : "Nous pensons que ce lieu serait idéal pour faire une maison de la biodiversité. Nous n'avons rien contre l'habitat participatif, mais pas à cet endroit, où il n'y a pas de transports en commun. Avant de dire que cela coûterait trop cher, il aurait fallu avoir un vrai projet, trouver des partenaires. Le Maire qui se veut le chantre du débat participatif montre le contraire avec ce dossier."

Francis Pillot estime que le château devrait rester dans le patrimoine communal © Radio France - Véronique Pueyo

En février prochain, la mairie choisira le groupe de futurs propriétaires à qui elle vendra le château. Mais il leur faudra, avant de pouvoir y habiter, réaliser des travaux évalués à 1,3 millions d'euros.