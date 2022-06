Une salariée non vaccinée d'une résidence sénior de Mèze obtient sa réintégration, son employeur refuse

Valérie est suspendue depuis octobre 2021, et elle n'a pas retrouvé de travail depuis

Une employée non vaccinée contre le Covid-19 va-t-elle réintégrer son poste ? La question a été posée ce lundi 27 juin au tribunal judiciaire de Montpellier devant une juge d'application. Valérie, agent de maintenance dans une résidence pour senior de Mèze a obtenu sa réintégration mi juin devant le conseil des prud'hommes, mais son employeur refuse d'appliquer cette décision. Valérie est suspendue depuis huit mois.

"Impossible" de se faire vacciner pour Valérie

Jusqu'en octobre, Valérie s'occupait de résoudre les problèmes techniques d'une résidence pour seniors de Mèze. "Changer les ampoules, repeindre les murs, faire le carrelage", détaille-t-elle. D'après elle, elle était très peu en contact avec les résidents et portait le masque en permanence. Malgré le fait que son poste exige une vaccination obligatoire, elle a donc passé son tour.

à lire aussi : Pass sanitaire, obligation vaccinale, isolement : ce qui est validé ou censuré par le Conseil constitutionnel

D'autant qu'elle se méfie des médicaments et dit ne jamais en prendre. "J'ai de mauvaises expériences par rapport aux médicaments, ça m'a déjà coûté une nuit à l'hôpital pour me faire un lavement", explique l'employée de 53 ans. L'idée de se faire vacciner lui est "impossible. En vertu de la loi d'août 2021 sur la vaccination obligatoire de certains personnels, son employeur l'a donc suspendue.

L'employeur "condamné pour avoir fait appliquer la loi"

Valérie perd donc son salaire de 1 800 euros bruts par mois, et peine à retrouver un emploi près de chez elle, à Agde. "Je galère, mais heureusement que mes proches m'aident", dit-elle. Mais elle commence à avoir des dettes, et est gênée de demander de l'argent à ses proches en permanence. Elle a donc porté son affaire devant le conseil des prud'hommes de Sète, qui lui a donné raison le 16 juin.

Le parcours judiciaire de Valérie, agent de maintenance non vaccinée Copier

Son employeur doit la réintégrer et lui reverser une partie de son salaire non payé. "Il a été condamné pour avoir fait appliquer la loi, c'est presque du jamais-vu !", déplore son avocate Sabrina Kemel. D'après elle, son client risque "une condamnation pénale, ou une descente de l'inspection du travail" s'il reprend Valérie. Le patron a donc fait appel et refuse de réintégrer Valérie, dont l'avocate a plaidé devant une juge d'application ce 27 juin pour que la décision du conseil prud'hommal soit appliquée. La décision du tribunal sera connue le 8 juillet.

La loi sur l'obligation vaccinale dénoncée

Me Alexandra Soulier, qui défend Valérie, veut porter l'affaire devant le Conseil constitutionnel. Elle va rédiger une question prioritaire de constitutionnalité, visant la sanction infligée aux employés non vaccinés, à savoir la suspension de salaire. "La loi porte atteinte aux libertés fondamentales", dit Me Soulier, qui juge la sanction "disproportionnée".

"Nous allons attaquer directement la loi", dit Me Alexandra Soulier Copier

Elle pointe notamment la durée de cette suspension de salaire, qui est plus longue que ce que prévoyait la loi. Lorsqu'elle a été promulguée début août 2021, "c'était sous couvert de l'état d'urgence", qui devait s'arrêter quatre mois plus tard, en novembre 2021. Or l'état d'urgence sanitaire a été prolongé au moins jusqu'au 31 juillet 2022, souligne-t-elle. Cela fait donc 8 mois que certains salariés ne sont pas payés.