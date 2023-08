Mgr Grégoire Cador nommé évêque de Coutances et Avranches

Mgr Grégoire Cador a été nommé évêque de Coutances et Avranches.

La Manche aura bientôt un nouvel évêque. Le pape François a nommé Mgr Grégoire Cador à la tête du diocèse de Coutances et Avranches, ce samedi 5 août. Il va ainsi succéder à Mgr Laurent Le Boulc'h, nommé archevêque de Lille en avril dernier.

Des années d'engagement dans le diocèse du Mans et au Cameroun

Né en 1961 et ordonné prêtre en 1988, Mgr Grégoire Cador a longtemps servi dans le diocèse du Mans, dont il est d'ailleurs le Vicaire général et accompagnateur du service diocésain de la pastorale des migrants. Il a également passé 25 ans au sein du diocèse Maroua-Mokolo, dans le Nord-Cameroun, entre 1992 et 2016.

"Je remercie tout d'abord le pape François pour la confiance qu'il m'accorde", écrit-il dans une lettre adressée aux fidèles de la Sarthe et de la Manche. "J'arrive dans le diocèse de Coutances et Avranches que je ne connais pas, mais que je commence déjà à aimer parce que c'est celui que le Seigneur confie à ma sollicitude pastorale."

Mgr Grégoire Cador sera ordonné évêque le 15 octobre prochain, lors d'une messe à 15h30, en la cathédrale Notre-Dame de Coutances.