Mgr Wattebled, l'évêque de Nîmes, annonce sa renonciation

Mgr Robert Wattebled, l'evêque de Nîmes, Alès et Uzès depuis 20 ans, va quitter Nîmes et le Gard. Il annonce sa renonciation à la charge épiscopale.

Âgé de 75 ans, l'âge de la retraite pour les évêques, Mgr Robert Wattebled, l'évêque de Nîmes, Alès et Uzès va quitter le Gard. Il vient d'annoncer sa renonciation à la charge épiscopale au Pape. Mgr Wattebled était arrivé dans le Gard en 2001. C'est le 1er avril de cette année, devant 10.000 fidèles rassemblés dans les arènes de Nîmes qu'il avait pris ses fonctions. "Ça fait quelque chose. Après 20 ans passés dans ce diocèse, je suis très attaché à la population, à ce que vivent les uns et les autres, même si je ne suis pas d'un tempérament très expansif. J'ai passé plus du quart de ma vie à Nîmes ! Mais après 20 ans, c'est bon que le diocèse soit confié à quelqu'un de plus jeune."

Retour vers le nord

Mgr Wattebled devient donc évêque émérite. Il devrait repartir vers Calais, sa ville natale. "Je pense remonter vers le nord comme on dit, mais en m'arrêtant en route. Un évêque d'un diocèse m'a fait une proposition pour accompagner en partie une communauté religieuse. Je ne serai pas inactif, il y aura des services à rendre mais évidemment ma vie va changer complètement. Pour le moment, je gère encore tout ce qui doit être géré dans le contexte de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences."

Qui pour le remplacer ? Et quand ? Rien n'est fixé pour le moment. Il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois a priori.