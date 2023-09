MHE : une réunion de crise sur la nouvelle maladie bovine dans les Hautes-Pyrénées

La chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées annonce qu'une réunion de crise est prévue ce vendredi midi sur la nouvelle maladie bovine, la MHE. D'après le vice-président Cédric Abadia, il s'agit d'une réunion en visio entre les services de l'Etat, la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et celle du Gers. Un point sera donc réalisé entre ces différents acteur sur cette maladie dont on sait peut de choses encore mais qui semble progresser rapidement. Le mercredi 20 septembre, les préfectures confirmaient un cas de MHE dans les Hautes-Pyrénées et deux cas dans les Pyrénées-Atlantiques .

Plusieurs bêtes malades, des analyses en cours

Cette maladie touche notamment les bovins et se transmet par des moucherons piqueurs. Le virus de la MHE ne se transmet pas aux hommes. Ce jeudi, le dernier bilan faisait donc état d'un cas détecté officiellement à Lannemezan. Il semble cependant que la situation évolue très vite.

D'après nos informations, une première vache a été contaminée la semaine dernière et les résultats ont été transmis le mardi 19 septembre. Dans le même temps, des vétérinaires des environs de Lannemezan racontent qu'ils reçoivent des appels d'éleveurs dont les vaches sont souffrantes. Les vétérinaires soignent bien évidemment les bêtes et des prélèvements sont réalisés. Des analyses sont menées pour déterminer s'il s'agit de la MHE ou de la FCO, fièvre catarrhale ovine.

"On sait pertinemment qu'il va y en avoir beaucoup plus que ça"

"Le temps joue contre nous" réagit Cédric Abadia, le vice-président de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. L'élu poursuit : "Un animal contaminé peut déclarer la maladie sous 10 jours et une fois que les prélèvements sont faits, il faut attendre 10 jours avant d'avoir les résultats des analyses auprès du laboratoire." Cédric Abadia s'inquiète de la progression rapide de la maladie et conclut : "Même si pour l'instant il n'y a qu'un cas officiel de MHE dans les Hautes-Pyrénées, on sait pertinemment qu'il va y en avoir beaucoup plus que ça."

Des conséquences économiques importantes ?

Les éleveurs s'inquiètent pour l'état de santé de leur troupeau. Ceux qui ont des bêtes malades auront des frais à leur charge (anti-inflammatoires, antibiotiques, etc.). Les exploitants se font aussi du souci pour la commercialisation des broutards qui sont vendus notamment en Espagne et en Italie. En 2020, les ventes de broutard représentaient environ 40% des ventes totales et 55% des ventes d'élevage. Ce rapport sur la production bovine dans les Hautes-Pyrénées relevait que la part des broutards alourdis avait bondi de 50% depuis 2010, conséquence de la demande très forte en Italie.