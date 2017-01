MHSC: la défaite qui fait mal à Metz

Montpellier sombre 2 buts à 0 contre Metz dans un match pourtant à sa portée contre la lanterne rouge du championnat ce samedi. Le club n'a toujours pas remporté de victoire à l'extérieur cette saison et montre des signes inquiétants de faiblesse en attaque comme en défense.

Décidément ils n'y arrivent pas. Les hommes de Hantz ont encore perdu à l'extérieur samedi soir, contre Metz à Saint Symphorien. Ils encaissent une défaite 2 buts à 0 à l'occasion de la 21ième Journée de Ligue 1 de football.

Le FC Metz, pourtant, paraissait à leur portée: derniers du championnat, les Messins n'avaient plus gagné sur leur terrain depuis fin Août! Mais Montpellier a cette sale habitude de mal débuter ses rencontres: les Montpelliérains ont pris un doublé de Cheik Diabaté dans les vingt premières minutes. Ils ont mieux résisté en seconde période mais l'affaire était pliée.

"Médiocres, maladroits, sans âme... Les Montpelliérains ont pris une leçon d'humilité et de lucidité". P. Sers

Compte rendu signé Philippe Sers

"Une équipe affaiblie par les blessures, le départ de Sanson, l'inexpérience des jeunes et le flou du mercato"

On peut aussi s'interroger sur le poids des tensions qui agitent le club ces jours-ci, depuis la rupture entre le président Nicollin et son entraineur. "L'enchaînement des événements de cette semaine, on ne peut pas l'ignorer mais ce n'est pas une excuse, tempère Frédéric Hantz. On est inefficaces dans les deux surfaces en ce moment".

"Cette équipe manque de cohésion". Frédéric Hantz

On notera l'entrée en seconde période de trois jeunes de moins de 20 ans sur le terrain: Mukiélé, Ikoné et Passi. Les deux premiers pas si mal mais un peu tendres contre des Lorrains plus bagarreurs. Pas de quoi pallier les faiblesses de l'équipe pour l'instant, mais c'est un pari sur l'avenir. Le retour des absents comme Ryad Boudebouz, blessé, fera aussi "le plus grand bien", confie l'attaquant Steve Mounier.

Zéro victoire à l'extérieur, "c'est un constat inquiétant" reconnaît l'attaquant Steve Mounier

Montpellier est 13ème au classement ce dimanche matin en attendant les 3 derniers matches aujourd'hui. Prochaine rencontre contre Marseille vendredi prochain.