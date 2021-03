Mi-manifestation, mi-spectacle, 300 personnes rassemblées à Lille pour la culture

300 personnes se sont rassemblées ce vendredi sur la Grand-Place de Lille, à l'appel des intermittents du spectacle et du syndicat français des artistes interprètes. Un rassemblement artistique et musical, pour demander la réouverture des lieux de culture.

Ce n'était pas un concert, c'est interdit en cette période de confinement, mais pas vraiment une manifestation non plus. Un rassemblement a eu lieu ce vendredi après-midi sur la Grand-Place de Lille, 300 personnes sont venues demander la réouverture des lieux de culture.

L'événement était déclaré officiellement en préfecture comme toute manifestation, mais le rassemblement était musical et artistique : plusieurs groupes de musique et de danse se sont succédés, entremêlés de prises de parole. Les forces de l'ordre étaient présentes, pour vérifier le respect des gestes barrière.

C'est un rassemblement légal et autorisé

François Schmitt, chanteur lillois, représentant du syndicat français des artistes interprètes, rappelle que "des masques, du gel hydroalcoolique sont distribués à ceux qui les auraient oubliés. On fait appel à la responsabilité de chacun. C'est un rassemblement légal et autorisé".

Figure de ce rassemblement, le chanteur HK, dont le titre "Danser encore" est devenu le symbole de cette lutte des intermittents du spectacle. Il a participé à plusieurs manifestations de ce type en France ces dernières semaines : "il y a de plus en plus de monde dans ces rassemblements, et le gouvernement doit se poser des questions. Il faut à la fois protéger la population, et arriver à vivre et à avoir ces bulles artistiques et sociales. Les autorités se tromperaient de ne pas entendre ce cri-là".

Une dizaine d'artistes se sont déshabillés, à l'image de Corinne Masiero lors de la cérémonie des César. © Radio France - Cécile Bidault

Nus au balcon du théâtre du Nord

Une action à marqué les esprits : une dizaine d'artistes sont montés à l'étage du théâtre du Nord, et se sont entièrement déshabillés, comme Corine Masiero lors de la cérémonie des César. La foule a longuement scandé "rends-nous l'art, Jean", autre référence à la comédienne nordiste.