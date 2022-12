Miaouthérapie : un chat débarque à l'Ehpad d'Aubusson en Creuse

"Minou minou ! Mon joli petit minou... T'es trop belle toi !" Quand Nina débarque à l'Ehpad d'Aubusson lundi 12 décembre, de grands sourires éclairent les visages des pensionnaires. Cette chatte âgée de sept ans arrive dans une caisse portée par Florian, le président de Pet's Rescue France. L'association creusoise a déjà placé trois chats dans des maisons de retraite du Puy-de-Dôme. En Creuse, c'est une première.

Elle était très attendue, confie Caroline, l'animatrice. "Beaucoup de résidents avaient des animaux, c'est un déchirement pour eux de ne plus les avoir. Le chat, c'est un support affectif et émotionnel magique." Elle-même amène déjà son chien une fois par mois le dimanche, et c'est à chaque fois une grande fête.

Devant ce gros matou gris, la cadre de santé Evelyne Pinlon est conquise : "C'est un animal qui peut donner un sens à leur vie." Nina est donc une nouvelle résidente de l'Ehpad ? "Une résidente ET soignante", résume joliment Caroline pendant que Michèle, l'une des résidentes, caresse doucement le chat.

Un partenariat gagnant-gagnant

Pour Pet's Rescue France, ce programme baptisé "Pattes à coeur" est déjà une réussite dans le Puy-de-Dôme. "On a une chatte dans l'Ehpad d'Issoire, elle se balade partout pour suivre l'animatrice, raconte le président de l'association. Elle miaule devant l'ascenseur pour monter dans les chambres, et quand il y a une toilette compliquée, le chat vient occuper la dame pendant que l'aide-soignante fait la toilette. Quand elle est intégrée comme membre de l'équipe de l'Ehpad, ça se passe très bien."

C'est un partenariat gagnant-gagnant : "Cela nous permet de placer des animaux qui n'auraient pas eu la chance d'être adoptés en raison de leur âge ou de leur état de santé, et pour l'établissement cela permet d'avoir un contact facilité entre l'équipe soignante et la personne. L'animal fait l'intermédiaire."

L'hôpital d'Aubusson, qui gère l'Ehpad Saint-Jean, compte développer davantage la médiation animale à partir de l'an prochain. Un plan sur cinq ans débute en 2023, qui place les animaux au cœur du projet. Pour l'instant, un chien vient déjà régulièrement à l'hôpital du Mont, une association intervient aussi régulièrement à La Courtine avec des chiens. Il y a aussi un projet avec des chevaux. "Faire intervenir des animaux, c'est tout simplement amener de la vie !", résume David Brebion, responsable du service animation au CH d'Aubusson.

Pet's Rescue France compte aussi développer le programme en Creuse, et placer des chats dans d'autres Ehpad ou établissements spécialisés, aussi bien les foyers pour mineurs que les résidences pour personnes en situation de handicap.

