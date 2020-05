Michel Blondeau : "Les maires ne sont pas dans une position très confortable !"

Ils devaient changer d'équipe municipale, voire passer la main, certains sont même encore entre 2 tours mais gardent pourtant leur poste à cause de la crise sanitaire. Les maires vivent une situation extrêmement compliquée confirme Michel Blondeau, président de l'association des maires de l'Indre..

Lui-même devait achever son mandat de maire à l'issue des dernières municipales, Michel Blondeau contraint et forcé par les circonstances joue les prolongations à la tête de la mairie de Déols et en tant que président de l'association des maires de l'Indre. Un contexte qui complique un peu plus pour les communes, la gestion d'une crise sans précédent.

Des retours à l'école parfois impossibles

"Les maires sont dans une position très inconfortable", explique Michel Blondeau alors même qu'ils doivent faire face aux angoisses de la population, gérer la demande de masques ou encore organiser le retour à l'école. Sur ce dernier point Michel Blondeau souligne que le protocole sanitaire imposé est très sévère. "Ou il a les moyens de le faire ou il ne les a pas. Quoi qu'il en soit sa responsabilité est engagée" explique le maire de Déols qui comprend pourquoi certains de ses confrères dans l'impossibilité d'assurer l'application des mesures sanitaires ont choisi de ne pas rouvrir les établissements scolaires dont ils ont la charge.

L'épidémie coûte cher aux collectivités

Autre difficulté, tenir compte dans le budget du surcoût généré par l'épidémie. "A Déols par exemple nous avons du équiper le personnel en matériel de prévention [...] Tout ça ce sont des frais qui n'étaient pas prévus au départ." explique Michel Blondeau qui espère à présent un coup de pouce de l'Etat pour faire face à la situation.