"Michel Drucker va très bien", l'entourage virois donne des nouvelles rassurantes de l'animateur

"Il va bien, il est même en forme", les nouvelles rassurantes de l'entourage de Michel Drucker. L’animateur de France Télévisions, originaire de Vire, subit cette semaine une série de tests médicaux de contrôle. Un séjour en lien avec sa lourde opération du cœur de 2020. Le présentateur de 80 ans restera hospitalisé jusqu'à la fin de la semaine et "il prendra ensuite deux à trois semaines de congés" confie son entourage. Pendant la durée de son absence, le créneau de "Vivement dimanche" sera rempli avec des rediffusions de l'émission.

L'entourage relativise…

Dans l'entourage de Michel Drucker, on a tout de suite relativisé sur l'hospitalisation du présentateur. C'est le cas Régis Picot, directeur de la Radio Vire FM et 1er adjoint au maire délégué, un ami très proche de l'animateur originaire de Vire.

"Je l'ai eu au téléphone il y a quinze jours, tout simplement parce qu'on est en train d'organiser sa venue le 4 juin à Vire pour son spectacle. Il y a quinze jours, ça allait. Physiquement, je l'ai vu le 31 décembre, il m'avait invité à Paris. Il a vraiment récupéré des pépins de santé qui se sont enchaînés. Il m'a dit qu'il passait des examens de contrôle, mais il n'y avait pas forcément d'inquiétude. Quand j'ai eu l'info par la presse sur Internet, j'ai envoyé un petit texto à son beau-frère, qui est tout le temps avec lui. Il m'a confirmé que c'étaient des examens, alors certes, il y avait plus d'examens que prévu au départ et que ça allait prendre plus de temps, mais que tout allait bien" assure Régis Picot.

... les virois aussi

France Bleu Normandie est allé interroger les virois et les viroises sur l'animateur normand, véritable personnage et icône à Vire. Avec sa lourde opération du cœur en 2020 et son âge, 80 ans, les habitants sont partagés entre l'inquiétude et la raison. Henry, virois depuis 1970, a déjà croisé Michel Drucker en ville : "je sais qu'il est âgé, mais bon, il ne boit pas, ne fume pas, il a fait du vélo et pas mal de sport, c'est inquiétant, oui" explique ce retraité.

D'autres, comme Françoise et son mari, ancien gérant d'un restaurant sur Vire, ne sont pas surpris par cette hospitalisation : "Michel Drucker, on le sait, est hypocondriaque, ses examens sont sûrement utiles pour sa vie, mais je ne suis vraiment pas inquiète" relate cette habitante. "80 ans, c'est un bel âge, nous avons tous des petits pépins, ça arrive, on attend d'autres nouvelles" explique Emma, commerçante.