Michel Hidalgo, emblématique sélectionneur de l'équipe de France de football, est mort

Il s'est éteint. Michel Hidalgo est mort à l'âge de 87 ans ce jeudi à Marseille, entouré de sa femme Monique et de ses amis, a annoncé franceinfo. Sa famille précise qu'il est décédé "naturellement, d'épuisement" et qu'il "ne s'était pas remis de la mort de son ami le footballeur Raymond Kopa en mars 2017.

Une messe sera célébrée à Marseille, avec les anciens footballeurs de l'équipe de France, dès que la situation sanitaire l'autorisera.

Né le 22 mars 1933 à Leffrinckoucke, dans le Nord, il a été un footballeur international - une sélection avec les Bleus - dans les année 50 et 60 en passant par les clubs de Monaco, du Stade de Reims et du Havre.

Ailier droit puis milieu récupérateur, il est surtout connu pour avoir été le sectionneur de l'équipe de France.

Neuf ans et 76 matches à la tête des Bleus

Neuf ans. C'est le temps que Michel Hidalgo aura passé sur le banc tricolore à coacher, notamment, Michel Platini, Dominique Rocheteau et Maxime Bossis (1975-1984).

Il a permis aux Bleus de remporter l'Euro 1984 - le premier trophée international de l'équipe de France de football. Dans la foulée, les Bleus sont sacrés aux Jeux Olympiques.

Alors que les Tricolores sont absents des grands tournois depuis plusieurs années, Michel Hidalgo aura permis aux Bleus de disputer deux Coupes du monde : 1978 et 1982, terminant 4e du Mondial espagnol après l'élimination épique contre l'Allemagne.

À la suite du Mondial espagnol, il est nommé entraîneur français de l'année 1982 par France Football. En 1999, il est élu également par ce magazine, troisième entraîneur français du siècle.

Son bilan à la tête des Bleus est de 76 matches : 42 victoires, 16 nuls et 18 défaites.

Armoire à trophées remplie

S'il n'a été sélectionné qu'une fois en équipe de France en 1962 en tant que joueur, Michel Hidalgo a remporté quasiment tous les trophées français de son époque avec ses différents clubs.

Avec Monaco (1957-1966), il finit deux fois champion de France en 1961 et 1963 et vice-champion en 1964. Il gagne deux coupes de France en 1960 et 1963, la coupe Drago en 1961, le trophée des champions en 1961 et le trophée Theresa Herrera en 1963.

Avec le Stade de Reims (1954-1957), il est champion de France en 1955 et gagne, la même année, le trophée des champions. Il est finaliste de la coupe Latine en 1955 et de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956.

Il a lancé sa carrière au Havre en 1952.

ECOUTEZ : Portrait de Michel Hidalgo, par Bertrand Queneutte Copier

Condamné dans l'affaire des comptes de l'OM

Après avoir enfilé le costume de sélectionneur des Bleus et refusé le poste de ministre des Sports, Michel Hidalgo rejoint l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie dont il devient manager.

Seule ombre au tableau : il sera condamné en appel à de la prison avec sursis et une lourde amende par la justice Française dans l'affaire des comptes de l'OM. Cette affaire concernait des malversations survenues au sein du club marseillais à l'occasion d'une quinzaine de transferts frauduleux entre 1997 et 1999.

"Ses" Bleus lui avaient rendu hommage en février

Le 12 février dernier, de nombreux anciens Bleus qui avaient évolué sous les ordres de Michel Hidalgo lors des épopées de 1978, 1982 et 1984, s'étaient retrouvés autour de l’ancien sélectionneur, à l’initiative du Club des Internationaux de Football.

Aux côtés de Michel Platini, Luis Fernandez, Joël Bats, Manu Amoros, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Jean Tigana ou encore Marius Tresor, Michel Hidalgo était apparu amaigri et fatigué, à quelques jours de son 87e anniversaire.