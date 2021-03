Michel Hira, chef du service réanimation de Châteauroux : "tous ceux qui ont été vaccinés sont protégés"

17 Mars 2020 - 17 mars 2021, cela fait un an que le premier confinement a débuté en France marquant symboliquement - même si elle avait commencé avant - le début de l'épidémie de Covid-19. Une épidémie exceptionnelle par son ampleur et sa persistance. En première ligne de cette épidémie éprouvante, les soignants ont vécu des mois angoissants, d'abord par la pression permanente au travail mais aussi par la peur d'une contamination pour soi ou ses proches.

La vaccination, clé de sortie de l'épidémie

Sur ce dernier point, l'arrivée des premiers vaccins, à défaut de juguler l'épidémie, a apporté un peu de sérénité au sein des services et notamment de réanimation qui accueillent les cas les plus graves.

Michel Hira, chef du service de réanimation de l'hôpital de Châteauroux, l'affirme, le vaccin a apporté aux soignants qui l'ont réalisé une sentiment de protection mais la pression restent forte "ça fait un an que nous sommes sur le pont, rappelle-t-il. La première vague avait duré deux mois. Puis après, ça s'était calmé en juin, juillet et août. Progressivement, à partir de fin où ça va recommencer. Et depuis fin août, on n'a pas arrêté mon personnel n'a pas eu de vacances à Noël..."

Face à cette pression usante, là encore l'espoir passe par la vaccination :"Les formes graves ne viendront plus à l'hôpital, espère-t-il. C'est surtout ça qui est important." Michel Hira, assure d'ailleurs que les premiers frémissements commencent à se faire sentir avec 85% de la population des Ehpad déjà vaccinée dans l'Indre. "Chez nous, en Berry, on constate quand même une circulation un peu moins active du virus depuis le début de l'année." Et même si les chiffres restent préoccupants avec six personnes en réanimation Covid, et 41 hospitalisations classiques. "Tous ceux qui ont été vaccinés sont protégés et on en voit moins."

Point sur la vaccination au 15 mars 2021 dans le Berry © Radio France - Xavier Louvel

Au-delà des galères, des énervements, Michel Hira qui souhaite évidemment retrouver une situation plus sereine pour lui et son personnel veut tout de même retenir du positif. Sur ces 12 derniers mois, il souligne l'élan de solidarité qui a pris dans le monde médical au plus fort de l'épidémie. Médecins, infirmières, aides-soignantes, "les gens sont venus volontairement et ça, c'est la plus belle des récompenses".