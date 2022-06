Michel Le Campion, le président de l'association des anciens combattants de la Mayenne, est mort

Michel Le Campion, président de l'association des anciens combattants et prisonniers de guerre de la Mayenne depuis 2006, est décédé jeudi 16 juin à l'âge de 87 ans. Il avait prévu de passer le flambeau le 5 juillet prochain.

Originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Michel Le Campion, président de l’association départementale des anciens combattants et prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc, est décédé à l'âge de 87 ans, jeudi 16 juin. Il était à la tête de cette association depuis 2006 et avait prévu de passer le relais au tout début du mois de juillet. "Michel Le Campion était très engagé dans la vie locale, au service des autres", salue le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry.

Après un diplôme d’études d’ingénieur des travaux publics, il intègre en 1957 l’école d’application du génie d’Angers là où il apprend la théorie et la pratique des armes. En 1958, il part pour l’Algérie. Son calme, son sang froid lui ont valu une citation portant la croix de la valeur militaire. En 1960, il rentre en France mais repart presqu’aussitôt pour l’Afrique. Ingénieur des travaux publics, il exerce son métier pour le ministère de la Coopération en Mauritanie, puis à Madagascar. En 1973, il intègre les services de l’Équipement du Calvados puis ceux du Loir-et-Cher. Il est nommé à la tête de ceux de la Mayenne à Château-Gontier, en 1997. L'ancien militaire, recevra la Croix de chevalier de la Légion d’Honneur le 11 novembre 2011.

"Les obsèques de cet homme de cœur seront célébrées mardi après-midi en l’église Saint-Rémi. La municipalité présente toutes ses condoléances à sa femme Marie-Sophie, ses 4 enfants, ses 17 petits-enfants et ses 7 arrière petits-enfants" écrit dans un communiqué la municipalité de Château-Gontier-sur-Mayenne.