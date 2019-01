Michel Legrand a réalisé un film en Mayenne, un agriculteur se souvient du tournage

Loupfougères, France

Le compositeur de musique Michel Legrand est décédé dans la nuit dernière à Paris à l'âge de 86 ans. On lui doit notamment la musique des films "Les Parapluies de Cherbourg" et "Les Demoiselles de Rochefort". Au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale et trois Oscars pour ses musiques de films, ce musicien touche-à-tout a travaillé avec les plus grands.

Michel Legrand était également réalisateur, il était venu tourner un film en Mayenne pendant l'été 88, "Cinq jours en juin" avec Sabine Azéma et Annie Girardot. Plusieurs séquences ont été tournées à Loupfougères.

Guy Lecoq se souvient très bien de ce tournage, cet agriculteur de Loupfougères avait aidé les décorateurs du film pendant 3 semaines. Il en garde de nombreuses anecdotes, notamment l'histoire d'un cerisier, planté uniquement pour une scène avec Annie Girardot " il a fait trop chaud, le cerisier avait perdu toutes ses feuilles le jour même, on est retourné chercher un autre cerisier le lendemain"!