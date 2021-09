Michel Passet, élu communiste pendant 20 ans à la mairie de Montpellier, est décédé

Michel Passet, figure emblématique de la vie politique montpelliéraine, est mort ce mardi d'une longue maladie. Il avait 72 ans.

Il a été conseiller municipal communiste pendant 20 ans à la ville de Montpellier où il a eu en charge le patrimoine, l’énergie et la jeunesse.

"C'était un véritable ami pour moi. Un homme politique honnête qui avait des convictions, un homme avec un grand H. Pour Michel, les mots 'liberté-égalité-fraternité' avaient vraiment de la valeur."- (Hélène Mandroux)

Il a commencé sa carrière d'élu politique à Montpellier en 1995 avec Georges Frêche. Jusqu'en 2014, il est adjoint en charge de la jeunesse sous la mandature d'Hélène Mandroux et c'est à cette époque qu'il met en place le premier Conseil municipal des jeunes. En 2014, il décide de mettre un terme à sa fonction d'élu et décide de soutenir le socialiste Jean-Pierre Moure pendant la campagne des municipales, sans être lui-même candidat.

Ancien collaborateur de Georges Marchais, il a été secrétaire du Parti communiste français dans le département de l'Hérault.

Le groupe communiste et républicain de Montpellier salue la mémoire de Michel Passet, "Nous perdons avec Michel un homme qui savait endosser les responsabilités avec la volonté permanente de former, transmettre, et faire confiance aux générations futures. Nous avons beaucoup appris à ses côtés, et nous nous attacherons à prolonger son combat pour les valeurs ouvrières, de solidarité et de fraternité."