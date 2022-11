Michel Polnareff à l'affiche du premier concert à Co'Met !

"Love me, please love me" à l'Arena ! On connaît désormais l'affiche du premier concert qui aura lieu dans la grande salle de Co'Met, le nouvel équipement de la métropole d'Orléans. Michel Polnareff est annoncé le jeudi 1er juin 2023, dans le cadre de sa tournée autour de son nouvel album intitulé "Polnareff chante Polnareff", qui sort ce vendredi, uniquement composé de reprises de ses propres chansons en piano/voix.

ⓘ Publicité

Ouverture de la billetterie mercredi !

Ce sera d'ailleurs avec cette formule - seul au piano, sur une scène centrale - qu'aura lieu cette tournée. Les billets seront mis en vente dès ce mercredi, à 10h. Michel Polnareff aime décidément faire rimer Orléans et juin puisque ces deux derniers spectacles dans la cité johannique avaient eu lieu en juin 2007 et juin 2016 ! Autre coïncidence, le chanteur de "Lettre à France" est aussi l'artiste préféré du maire et président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard...

Le Cadre noir de Saumur attendu en mars à Co'met

Michel Polnareff, ce sera donc le premier concert pour l'Arena mais ce ne sera pas, a priori, le premier spectacle. Selon nos informations, la grande salle devrait accueillir auparavant, sans doute en mars et pour deux représentations, le prestigieux Cadre noir de Saumur - le gala de l'élite de la cavalerie française. Les dates sont en cours de calage. Rappelons que le premier événement sportif dans cette même grande salle aura lieu le 7 janvier, avec l'équipe de France masculine de handball.