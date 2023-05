Michel Sardou quitte son manoir de Vauville dans le Calvados

Après presque 15 ans passés dans le village de Vauville entre Deauville et Villers-sur-Mer, Michel Sardou et son épouse s'apprêtent à faire leurs adieux au pays d'Auge. C'est au cours de l'été 2023 que le chanteur de 76 ans quittera son manoir de la Haulle qui reste pour le moment sa demeure principale. Si vous avez de la chance, vous pourrez encore apercevoir la star française quitter ou arriver chez lui à bord de sa petite voiture noire, le labrador de la famille installé sur le siège arrière !

Un "grand regret" pour le maire de Vauville

Maire depuis 22 ans de Vauville, village de 218 habitants niché au cœur de la campagne normande, Régine Curzydlo avoue que c'est avec "une bonne tristesse" qu'elle a appris le départ du couple Sardou à qui l'élue porte une réelle affection. "Ce sont des gens formidables" pour qui elle a une amitié, surtout pour son épouse Anne-Marie qui venait "nous faire un petit coucou avec son chien" ou "nous apporter des livres". "Quelqu'un de très humain" assure Régine Curzydlo.

Le couple Sardou a présenté les nouveaux propriétaires du manoir de la Haulle

Le chanteur et sa femme vivent à temps-plein à Vauville. Le manoir de la Haulle est leur résidence principale : tous les deux votent d'ailleurs dans le village et "Monsieur Sardou aime beaucoup son maire, quand il vient il m'embrasse et il est même possible de faire des photos avec lui" sourit l'élue qui reconnait être une fan du chanteur ! Régine Curzydlo a même déjà acheté ses places pour la tournée d'adieu de Michel Sardou en concert le 4 octobre prochain au zénith de Caen.

Si la star n'a pas dévoilé le lieu de son futur pied-à-terre, Miche Sardou a en revanche officiellement présenté les futurs propriétaires du manoir : "des gens très sympathiques, qu'on ne connait pas mais avec qui on aura le temps de s'apprivoiser au fur et à mesure du temps" raconte le maire qui n'a pas hésité à partager sa déception avec Anne-Marie Sardou. La femme de l'artiste lui a répondu "voler aujourd'hui vers d'autres univers", ce que comprend Régine Curzydlo même si elle reste persuadée que les Sardou regretteront Vauville, "sa tranquillité et beaucoup d'autres choses !"