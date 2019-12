La magistrate Michèle Bernard-Requin livre son dernier écrit depuis l'hôpital

Grande figure du monde judiciaire, Michèle Bernard-Requin publie son dernier texte dans Le Point, depuis sa chambre de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Perrine à Paris. Un hymne poignant aux soignants et à l'amour de l'autre.

Paris, France

Vous l'avez souvent vue, entendue sur les plateaux de télévision ou à la radio. Michèle Bernard-Requin offre son dernier écrit sur le site de nos confrères du Point, où elle noircissait les colonnes depuis près de deux ans. Comme le rappelle Le Point, elle fut d'abord avocate puis procureure à Rouen, Nanterre, Paris, elle est nommée en 1999 vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle présidera aussi la 10ème chambre correctionnelle de Paris puis la Cour d'assises et fut enfin avocate gnérale à Fort-de-France jusqu'en 2009, où elle prend alors sa retraite.

"Voilà, je touche, en effet, aujourd'hui aux rivages, voilà le sable, voilà la mer."

Dans ces lignes, la magistrate livre son dernier message, témoignage de la vie dans les services de plus en plus exsangues, faute de financement : "Donc, foin des économies, il faut impérativement maintenir ce qui reste de notre système de santé qui est exceptionnel et qui s'enlise dramatiquement."