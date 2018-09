Bordeaux, France

Vous visez les parents qui fument devant les écoles maternelles et primaires ?

C'est un très bon exemple à donner aux enfants que leurs parents ne soient pas en train de fumer et que le trottoir ne soit pas occupé par des mégots. Pour moi, c'est un pas vers Bordeaux ville sans tabac. Vous savez que certaines villes peuvent désormais interdire la cigarette dans les lieux publics publics, les parcs et même dans les rues. Tout doit être fait pour débanaliser le tabac. On est désormais convaincus du danger du tabac. C'est comme pour l'environnement, il faut faire des petits pas mais aussi changer de paradigme. Et c'est d'ailleurs de l'environnement. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée pour cinq ans. Il faut arrêter ces trottoirs jonchés de mégots qui polluent énormément.

Au-delà des écoles, souhaitez-vous la même mesure devant les collèges et les lycées ?

Devant collèges, c'est la prochaine étape. Je suis allée faire de l'information aux élèves devant les collèges, le message passe plutôt bien, les jeunes comprennent. Devant les lycées c'est plus compliqué. Il faut qu'ils comprennent qu'ils vont entrer dans une addiction dont ils auront le plus grand mal à sortir. Il faut arrêter de tergiverser. La santé de ces jeunes est la priorité.

Alain Juppé peut-il accepter votre requête ? (Interrogé ce lundi, il s'est contenté d'un laconique "pas de conmentaire", NDLR)

Je lui ai demandé à plusieurs reprises de faire appliquer la loi c'est à dire verbaliser quand quelqu'un jette un mégot de cigarette dans la rue. Il n'a pas accepté tout de suite, maintenant il le fait. C'est du même ordre. Ce serait à la police municipale d'agir.