Michèle Rivasi, député européenne écologiste du sud-est s'oppose à la vaccination obligatoire

La député européenne écologiste du sud-est Michèle Rivasi pousse une véritable "coup de gueule" contre la vaccination obligatoire voulue par le gouvernement Macron. Elle participera à la manifestation parisienne samedi devant le ministère de la santé.

Pour Michèle Rivasi la décision de rendre obligatoire 11 vaccins contre 3 actuellement est une manière de "déresponsabiliser et d'infantiliser la population". "La couverture actuelle pour certains vaccins qui sont pourtant optionnels est bonne. Alors pourquoi les rendre obligatoires poursuit la député européenne. On sent derrière cette décision la puissance des labos pharmaceutiques qui veulent placer leur produit. Y-a-t-il actuellement une épidémie de diphtérie ? Non ? Et bien alors ce n'est peut-être pas la peine de vacciner tout le monde." Elle participera donc samedi à la grande manifestation parisienne contre cette vaccination obligatoire pour 11 vaccins contre 3 actuellement. Une volonté de la ministre de la santé avec une application dés le mois de janvier 2018.

