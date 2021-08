Michèle Rivasi (EELV) souhaite un pictogramme spécial pour protéger l'essence de lavande

La députée européenne EELV propose d'indiquer sur les flacons d'essence de lavande la présence d'un allergène et les vertus de la lavande. L'élue de la Drôme suggère une rencontre entre commission européenne et producteurs.

La députée européenne Michelle Rivasi souhaite que l'administration européenne rencontre les producteurs de lavande pour modifier le texte sur les huiles essentielles. La lavande contient un allergène, le linalol, qui pourrait la classer parmi les substances préoccupantes pour la santé. Les lavandiculteurs s'indignent de cette classification qui ne tient pas compte des bénéfices de l'huile essentielle. La députée Europe Ecologie Les Verts Michelle Rivasi a travaillé sur la rédaction du texte européen. Elle préconise une rencontre avec les producteurs pour mieux connaitre la filière. La députée originaire de la Drôme suggère aussi de modifier l'étiquette pour affiche l'allergène mais aussi mentionner les bienfaits de la lavande.

Un pictogramme pour l'allergène, un autre pour les vertus de la lavande

Michelle Rivasi préconise un nouvel étiquetage pour prendre en compte l'allergène et les vertus de la lavande : "il faudrait un pictogramme qui montre la valeur du produit naturel mais avec un sigle qui montre qu'il y a un produit allergène". Michele Rivasi estime qu'on est "pris entre deux feux. Il faut trouver un moyen terme. Ce n'est pas seulement la lecture du texte mais là on est sur une substance allergène qui pourrait faire comprendre au consommateur que l'essence de lavande est toxique, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas parler de toxicité quand on est dans les produits allergènes".

Organiser une rencontre avec les lavandiculteurs pour modifier le texte

Michelle Rivasi souhaite que les techniciens européens de la commission sur les allergènes rencontrent les producteurs de lavande et lavandin pour apaiser les tensions. Certains producteurs redoutent que leur métier soit condamné par l'Europe. Ils l'ont affiché jusque dans leurs champs de lavande sur le plateau de Sault. "C'est un mauvais procès" estime Michele Rivasi "car le but de l'Europe n'est pas d'arrêter une filière. Les textes peuvent être modifiés pour rendre compte de la complexité d'un problème. Si on est trop rigide, on passe à côté de la richesse d'un territoire. La commission doit rencontrer les lavandiculteurs car la commission et les députés européens légifèrent. Les lavandiculteurs doivent rencontrer les techniciens pour expliquer comment ils font leurs essences et quelles sont leurs propriétés hyper intéressantes".