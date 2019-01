Guide Michelin 2019 : L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern perd sa troisième étoile

Illhaeusern, France

Le chef haut-rhinois Marc Haeberlin l'a appris dimanche après-midi d'un coup de fil du directeur du guide rouge, alors que Michelin s'apprête à révéler ce lundi le palmarès 2019 du guide gastronomique. Son restaurant, L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern perd sa troisième étoile.

Ça fait un coup, on l'avait depuis 51 ans" a déclaré lundi matin Marc Haeberlin à France Bleu Alsace.

Le restaurant situé à Illhaeusern (Haut-Rhin) avait obtenu sa troisième étoile en 1967, avec le chef Paul Haeberlin. Son fils, Marc a repris l'affaire en 1976. C'était un quasi-record dans l'histoire du célèbre "guide rouge". Seul Paul Bocuse a fait mieux.

Une histoire de famille

L'Auberge de l'Ill est avant tout une histoire de famille. Le restaurant a été fondé il y a plus de 150 ans, quand la famille Haeberlin ouvre une petite auberge de campagne parallèlement à une exploitation agricole. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux frères, Jean-Pierre et Paul Haeberlin, la transforment en temple de la gastronomie. L'Auberge obtient sa première étoile du guide Michelin en 1952, la seconde en 1957 et enfin la troisième étoile du guide en 1967.

En 2017, alors que le restaurant fêtait ses 50 ans de trois étoiles, Marc Haeberlin toujours stressé par l'annonce du palmarès avait expliqué : "C'est normal, plus on est ancien plus on a le risque de perdre son étoile".