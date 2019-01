Michelin : le palmarès Bib Gourmand 2019 dévoilé en attendant les étoilés du guide

Michelin a dévoilé ce jeudi la liste des restaurants distingués d'un Bib Gourmand. Cinq petits nouveaux sont promus en Auvergne et quatre autres perdent le label. Pour le palmarès du Guide Michelin France 2019, il faudra patienter jusqu'au 21 janvier prochain,

Auvergne, France

Depuis 1997, le Bib Gourmand récompense les tables qui proposent un menu de qualité à un prix raisonnable. Ces établissements proposent un menu complet (entrée-plat-dessert) au prix maximum de 33 euros en région et 37 euros à Paris. Ces adresses variées et au très bon rapport-qualité prix sont les coups de cœur des inspecteurs Michelin. Il y en a désormais 604, dont 30 en Auvergne. Voici la liste complète ici.

C’est une France gastronomique et gourmande, ouverte, accessible qui s’exprime ! - Gwendal Poullennec

Cette année, le Bib Gourmand a été décerné à 67 nouveaux établissements dans toute la France. Des tables qui sont le reflet de la diversité des terroirs et du savoir-faire d’artisans de talent. "Ces nombreuses tables Bib Gourmand ont su séduire, grâce à une cuisine diversifiée et qui valorise de beaux produits, les papilles voyageuses de nos inspecteurs. A travers celles-ci, c’est une France gastronomique et gourmande, ouverte, accessible qui s’exprime !", commente Gwendal Poullennec, le directeur international des guides Michelin.

Cinq promus dont trois à Clermont-Ferrand

Cinq nouveaux restaurants sont promus en Auvergne, dont trois rien qu'à Clermont-Ferrand. L'établissement "Un grain de saveur" dirigé par le chef Damien Marie. "Au Chardonnay" dirigé par Sylvain Revelant. Et "Au Bistrot d’à Côté" de Ludovic Raymond. Deux autres établissements auvergnats gagnent le label "Bib Gourmand". Il s'agit de "Côté Toqués" à Néris-les-Bains dans l'Allier et du "Sodade" à Chaudes-Aigues dans le Cantal.

Comme à chaque cuvée, les promus viennent se rajouter aux existants. Et il y a aussi les perdants. Ils sont quatre cette année en Auvergne, essentiellement dans l'Allier : "la Table de Reugny" à Reugny, "l'Auberge des Ris" à Vallon-en-Sully et le "Château du Bost" à Bellerive-sur-Allier. André Chatelard perd également son Bib à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire.

Le Bib Gourmand France sera disponible à la vente le 25 janvier 2019.