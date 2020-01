Michou: un "modèle" pour le patron du cabaret le Philopat à Longueau

Le patron du cabaret transformiste le Philopat à Longueau participe ce vendredi matin aux obsèques de Michou. Le "Prince Bleu" décédé dimanche à 88 ans et qui a inspiré Raynald Barbier.

Amiens, France

Chemise bleue de rigueur pour Raynald Barbier. Le patron du cabaret transformiste le Philopat à Longueau participe ce vendredi matin à Paris, à Montmartre, aux obsèques de l'amiénois, Michou. Michel Catty décédé dimanche à 88 ans.

Michou était immortel _ Raynald Barbier

La mort de Michou, "son modèle", Raynald Barbier l'a appris ce dimanche en plein spectacle. Cinq jours après sa disparition, le patron du Philopat à Longueau a encore du mal à réaliser. "C'était un dinosaure" pour cet amiénois qui le pensait "comme Johnny, immortel" et qui a prévu de rendre hommage au "Prince Bleu" avec un spectacle proposé dans son établissement et dans un des bar gay d'Amiens. Décors, costumes bleus et champagne sont incontournables.

Michou, un modèle

Raynald Barbier a découvert l'univers du cabaret transformiste à 20 ans. "Mes parents m'avaient offert une place "Chez Michou", rue des martyrs. Je suis ressorti avec des "étoiles pleins les yeux" . C'est l'étincelle : "je me suis dit que j'aimerais bien faire ça aussi" témoigne Raynald Barbier qui a donc lancé son établissement le Philopat à Longueau. Ce qui n'a pas été simple au début : "il y avait plein de mélange : transformistes, travestis, ce n'était pas tabou mais quand même un peu particulier".

Michou a fait tomber les tabous

Avec son cabaret à Montmartre, le "Prince Bleu" a fait avancer la cause homosexuelle pour Raynald Barbier, convaincu que grâce à lui "des tabous sont tombés". "Il m'a permis de m'assumer, c'était naturel pour lui"

