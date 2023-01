Mickey 3D présente "Nous étions trop humains" à son public

C'est la seule séance de dédicaces qu'il a accepté de faire. Tout simplement parce que le gérant de l'espace culturel du centre Leclerc de Firminy est un ami d'enfant. C'est Louison, LE Louison de "Lettre à Louison" que l'on retrouve sur son nouvel album "Nous étions trop humains", une chanson qui évoque leurs vacances à la mer quand ils étaient petits.

Mickey 3D n'est pas un fan des campagnes de promotion. Mais il se prête gentiment aux interviews et prend le temps de discuter ou de faire un selfie avec ses fans venus faire dédicacer un album. Cela faisait sept ans qu'il n'avait rien sorti, rien depuis "Sebolavy" en 2016. Forcément c'était un peu long pour son public.

Après " Emilie dansait " et " La danse des éléphants " c'est le clip de " N'achetez pas mon disque " qui vient de sortir en même temps que l'album en cette fin de semaine.

"Je n'ai pas de pression, je n'ai pas l'intention d'en vendre des millions, reconnait Mickey 3D. Je sais bien que les disques se vendent plus trop et moi je me fais mon petit disque pour le plaisir. Et puis en plus, je suis content parce que j'ai un très bon accueil, un très bon retour. C'est super, je suis super content. C'est sûr qu'on est content quand les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Moi, je dis "n'achetez pas mon disque" c'est pour faire une petite chanson rigolote. Rigolote, mais pas que. A la fin, il y a une petite ironie sur le capitalisme. J'aime bien faire ça dans les chansons. J'aime bien mettre en lumière aussi la contestation sociale parce que souvent, ellen' est pas très entendue. Alors j'aime bien en parler un peu, mettre ma petite pierre à l'édifice. Je ne suis pas un militant, je suis un citoyen qui se dit : tient, vu que je fais des chansons, pourquoi je ne parlerai pas de sujets qui peuvent rendre service, qui peuvent peut-être parler aux gens plutôt que faire des chansons qui n'ont aucun intérêt".

Mickey 3D sera en concert les 8, 9 et 10 février au théâtre des Pénitents de Montbrison. Mais c'est complet depuis bien longtemps.