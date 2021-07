Midi-Pyrénées : des personnels d'Ehpad expliquent pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner

Doit-on obligatoirement vacciner les personnels dans les Ehpad ? D'après une source gouvernementale, un projet de loi serait dans les tuyaux pour rendre obligatoire le vaccin pour les soignants, les personnels d'Ehpad et des hôpitaux. Une consultation doit être lancée dans les prochains jours mais certains de ces salariés se sentent stigmatisés.

Marie travaille dans un Ehpad en Aveyron, elle explique pourquoi elle n'est pas vaccinée : "Je ne me sens pas concernée. Déjà, ça n'empêche pas la transmission. Et j'estime que je donne de plein d'autres manières mais ça c'est la limite que je n'accepte pas parce que c'est mon corps." En Haute-Garonne, un animateur qui exerce dans une maison de retraite justifie lui aussi son choix : "Je n'ai pas le temps. Les créneaux horaires sont compliqués. Pour moi, c'est compliqué de se faire vacciner sur les week-ends où je ne travaille pas." Pour autant, cet animateur ajoute que des réunions d'information ont été mises en place par la direction sans que la vaccination soit imposée.

Dans les différentes maisons de retraite contactées, la direction ne veut pas communiquer maintenant sur la vaccination de son personnel. En revanche, quand on croise des familles qui viennent voir des proches en Ehpad, le sujet fait réagir : "Ils feraient mieux d'être vaccinés", "C'est indispensable qu'ils soient vaccinés, eux plus que d'autres parce qu'ils sont en contact avec nos parents", etc. Dans cet établissement de l'agglomération toulousaine, le personnel non vacciné doit faire un test PCR par semaine, et pour ceux qui sont vaccinés, c'est une fois par mois.