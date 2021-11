"Un rôle de pédagogie" : Laurent Fabius préside le Conseil constitutionnel réuni à Bourges

Depuis plus de cinq ans, Laurent Fabius préside le Conseil constitutionnel. Une institution dont on entend souvent parler dans l'actualité et les médias. Mais dont le rôle et les prérogatives restent encore assez mal connus du grand public. "C'est une bonne chose d'aller en région pour bien faire connaître notre institution et montrer aux justiciables les droits qu'ils ont", souligne Laurent Fabius, invité de France Bleu Berry ce mardi.

Cela permet de mieux comprendre ce que nous faisons

À partir de 14h30, les Sages seront réunis à la cour d'appel de Bourges pour rendre leur avis sur deux sujets. L'une des questions abordées est de savoir si les applications d'aide à la conduite peuvent signaler les contrôles des forces de l'ordre liées à l'alcoolémie et aux stupéfiants. "La semaine prochaine, je reviendrai à la faculté de Bourges et j'expliquerai la décision prise sur les deux affaires qui viennent aujourd'hui. C'est un rôle de pédagogie", précise Laurent Fabius.

Le rôle du Conseil constitutionnel est de "vérifier si les lois votées sont conformes ou non à la Constitution et aux principes du droit". Dans un cas sur trois, des dispositions de loi sont annulées. L'institution est plus proche de la population qu'on ne pourrait le croire. "Depuis une dizaine d'années, il y a les questions prioritaires de constitutionnalité. Devant n'importe quel tribunal, un justiciable peut dire qu'une loi est contraire aux principes du droit. S'il y a vraiment un problème, le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation nous renvoient l'affaire", explique Laurent Fabius.