Mieux connaitre le Défenseur des droits avec France Bleu

France Bleu conduit ce mercredi 15 décembre une opération spéciale menée avec le Défenseur des droits. Ses délégués sont des bénévoles qui aident à ce que "personne n'oublie ses droits, et que le droit n'oublie personne".

Le réseau national du Défenseur des droits compte plus de 550 délégués, cinq exercent leurs fonctions en Vaucluse. IIs assurent des permanences gratuites sur rendez-vous dans plus de 870 points d'accueil. En Vaucluse, ils sont présents à Avignon, Orange, Valréas, Sorgues, Carpentras, Cavaillon, Apt et Pertuis.

Le Défenseur des droits n'est ni un avocat, ni un procureur

La mission du Défenseur des droits consiste à favoriser l'accès au droit et au respect des libertés des personnes dans cinq domaines. Les missions des délégués du Défenseur des droits consistent ainsi à faire respecter les droits relatifs au service public, la déontologie de la sécurité, la lutte contre les discriminations, le respect des droits de l'enfant et la protection des lanceurs d'alerte.

Le Défenseur des droits peut être contacté par internet via le site défenseurdesdroits.fr. Un numéro de téléphone est également disponible : c'est le 09.69.39.00.00. On estime le nombre de saisines annuelles à 100.000 dont 1.000 en Vaucluse.

Les délégués du Défenseur des droits en Vaucluse sont à retrouver ce mardi matin dans notre émission spéciale des Experts à 9h30. Vous pourrez leur poser les questions qui vous interpellent.