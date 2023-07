Mieux gérer les victimes de violences et les agresseurs : une nouvelle formation pour les professionnels

Forces de l'ordre, magistrats, avocats, administrateurs pénitentiaires, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues et médecins... Tous sont susceptibles d'être confrontés aux victimes de violences sexistes et sexuelles, intrafamiliales, mais aussi aux agresseurs. "Les cours sur ces questions dans les formations à ces métiers, lorsqu'il y en a, sont insuffisants" se désole Rosy Sarrola, de l'association Femmes Solidaires.

ⓘ Publicité

"Les freins, ils sont à tous les niveaux"

"Beaucoup de médecins sont démunis lorsqu'il s'agit d'orienter par exemple une femme victime de violences , de viol , raconte la présidente régionale de l'association, "quelques fois les femmes ont fait un parcours du combattant avant d'arriver chez nous, aujourd'hui seulement 20% des victimes de violences sexuelles portent plainte." 20% aussi pour les femmes victimes de violences conjugales, et le chiffre tombe à 12% pour les victimes de viol et tentative de viol. "Les freins ils sont à tous les niveaux, et souvent au niveau de l'écoute, souligne Rosy Sarrola, mais sans formation on ne peut pas prendre en charge correctement ces femmes là." Elle cite les travailleurs de l'éducation, qui peuvent repérer des enfants potentiellement victimes de violences , le personnel de santé mais aussi le monde de la Justice.

Manque de coordination entre les institutions et les associations

Cette formation, la voici alors lancée pour septembre, à la demande de l'hôpital de Bastia, et en partenariat avec l'Académie de Corse et la Direction régionale des droits des femmes : le diplôme universitaire "Violences, Familles et Sociétés" sera dispensé à l'Université Pasquale Paoli. Les cours auront lieu à l'Université de Corse, les jeudis et vendredis, une semaine sur deux.

"La cellule chargée des violences intrafamiliales nous a signalé qu'il y avait un vrai manque de coordination entre les institutions et les associations qui reçoivent les victimes" explique Bruno Garnier, professeur en sciences de l'éducation et responsable de la formation. L'idée, alors, c'est de réunir ces "mondes" et de les faire travailler ensemble, autour d'un cursus dispensé par des universitaires, des praticiens, qui vont des psychologues aux historiens et sociologues, beaucoup de corses mais aussi quelques uns "de la région PACA ou d'île de France, pour pouvoir échanger et comparer entre différents territoires".

Connaître les processus qui mènent aux violences

La formation va créer un socle commun de connaissances qui traverse les différents métiers, pour la prévention, le traitement et le soutien des victimes, mais aussi un langage commun, et une meilleure connaissance des métiers des uns et des autres sur ces questions. Elle pourra sensibiliser aux processus qui mènent aux situations de violences, et notamment qui conditionnent le comportement des agresseurs.

25 places

25 places sont ouvertes pour cette première année, certaines sur candidature, d'autres seront pour un public prioritaire, ciblé par les institutions partenaires. Les candidatures sont possibles jusqu'au 5 septembre pour des cours qui démarrent le 11 octobre. "C'est un début, on verra" commente Rosy Sarrola, "il y a déjà une volonté de s'occuper de ce problème et ça, on ne peut que le féliciter."