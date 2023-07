Mieux manger pour bien vieillir en Gironde : "Mon péché mignon ? Le chocolat et le fromage en grosse quantité"

Une soixantaine de printemps au compteur chacune, Michelle, André, Françoise ou encore Marie-Odile sont dans la fleur du troisième âge. Mais pour prévenir la perte d'autonomie, ces retraitées de Bordeaux et Mérignac ont participé récemment à un atelier "Nutri'Active" (nutrition et activité physique) à la MJC CL2V (Centre de loisirs des deux villes). Une action organisée par Cap Séniors Aquitaine , une association mandatée par les Caisses de retraite pour favoriser le bien vieillir.

ⓘ Publicité

"Le chocolat c'est un aliment doudou"

Dès le début de l'atelier, les retraitées confessent toutes un ou plusieurs péchés mignon. "Moi, c'est le chocolat et les pastilles Vichy", dit Andrée. "Moi c'est le fromage... Tous les fromages, en grande quantité", ajoute sa voisine. "C'est la quantité qui fait le poison", explique Céline Granier, l'animatrice de l'atelier, qui est naturopathe. "Rien n'est mauvais en soit, il faut juste savoir équilibrer et varier son alimentation."

Marie-Odile, 62 ans, a des circonstances atténuantes. "Quand on était gamin et qu'on avait un petit chagrin, la mamie, la tatie nous donnait toujours une petite douceur, un bonbon, des pralines... Oh là là, les pralines !" L'animatrice aussi a ses faiblesses : "Moi il y a des périodes où je craque sur le chocolat, poursuit l'animatrice*, c'est affreux et du coup parfois je me dis tiens, je vais me faire une cure de magnésium. Et bien quand je la fais, je n'ai plus envie de chocolat. C'est magique."*

"Combien d'œufs peut-on manger par semaine ?"

Quelle différence entre un sucre lent et un sucre rapide ? Peut-on remplacer le lait animal par du lait végétal ? Pourquoi faut-il éplucher les amandes pour mieux les digérer? Tout au long de l'atelier, les échanges vont bon train entre la spécialiste en nutrition et les participantes. "Combien d'œufs peut-on manger par semaine", demande ainsi Andrée. "La règle est de se limiter à deux œufs par jour", répond Céline Granier. Au travers de jeux interactifs, les retraitées apprennent pourquoi la crème fraîche n'est pas à classer au rayon des laitages mais plutôt des graisses. Pourquoi il vaut mieux privilégier une saucisse plutôt qu'un saucisson.

Marie-Odile écoute et note religieusement les conseils de la naturopathe. © Radio France - Jules brelaz

À Andrée, Françoise et Marie-Odile qui raffolent des bananes le matin et du chocolat le soir, la naturopathe conseille plutôt de marier les deux sur les coups de 16h. "C'est un mélange de sucre lent, bon pour la sérotonine et la mélatonine qui favorise l'endormissement, c'est riche en vitamine B6 et le magnésium du chocolat est une bonne combinaison pour avoir un sommeil long et réparateur".

Si ces jeunes retraitées ne cachent leur gourmandise, elles sont aussi particulièrement dynamique. Aquagym pour Marie-Noëlle, marche nordique pour Françoise, gymnastique pour Sylviane ou encore Yoga pour Michelle. "Moi je fais des séances de Qi Gong, ce sont des gestes lents synchronisés avec la respiration abdominale, et puis tous les matins, je me fais un peu de trampoline mais attention, en mode mémère tranquille", indique en souriant Marie-Odile.

Cap Séniors Aquitaine délègue l'organisation de ces ateliers à l' ASEPT Gironde (Association santé éducation et prévention sur les territoires). "Nous sommes financés par la Carsat et la MSA, mais également par d'autres institutions et nous sommes chargés de mettre en œuvre des ateliers de prévention, donc nutrition, équilibre, yoga du rire, numérique, bien-être, sur tout le territoire de la Gironde, explique sa présidente Adeline Thorel. Nous accompagnons les personnes de plus de 55 ans à adopter de bons comportements au service du bien vieillir, au service de leur espérance de vie, pour rester en bonne santé et à domicile le plus longtemps possible. Et je rajoute, petite parenthèse qui n'est pas moindre, nos ateliers sont intégralement financés, donc totalement gratuits pour nos participants."

Pour profiter d'un atelier GRATUIT, il suffit d'avoir plus de 55 ans, tout le catalogue est disponible ici !