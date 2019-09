Mieux vaut s'y prendre (très) à l'avance pour faire des papiers d'identité à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

La mairie de Mont-de-Marsan est victime de son succès. Voilà en substance comment la mairie justifie les délais exceptionnellement longs pour obtenir des papiers d'identité. Il faut compter, trois à quatre mois, en ce moment, contre à peine un mois et demi en temps normal.

La faute, pour la responsable service citoyenneté, à la corrélation de deux facteurs : la rentrée des classes avec "tous les étudiants qui se rendent compte qu'il faut refaire les cartes d'identité", et l'afflux, au delà des Montois et des habitants de l'agglo, de tous ceux "qui font des dizaines de kilomètres pour ouvrir un dossier chez nous".

A en croire Sandrine Saint-Martin, de plus en plus d'usagers viennent de Pau ou de Toulouse pour échapper aux délais encore plus importants dans leur mairie de secteurs, où "c'est carrément six mois d'attente".

Ça se bouscule, on a trois stations qui tournent à plein régime et trois agents overbookés, avec des rendez-vous du matin au soir et du soi au matin - Sandrine Saint-Martin

La responsable du service état civil rappelle qu'il est "illégal" de refuser l'accès aux habitants venus d'ailleurs pour faire des papiers : "les gens sont tout à fait libres d'aller dans la mairie de leur choix pour établir leur titre. C'est se mettre hors la loi que de réserver tel créneau pour des habitants montois".

Les procédures d'urgence pas impactées

La mairie de Mont-de-Marsan rappelle qu'il existe des créneaux d'urgence pour "les administrés qui se sont fait voler ou qui ont perdu leurs papiers avant un voyage d'affaire ou familial pour cause de décès".

Un passeport d'urgence, réalisé en une journée à peine, peut également être dispensé en préfecture, dans les cas les plus extrêmes. Celui-ci n'étant valable qu'une année.