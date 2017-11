Migé : les habitants préparent une comédie musicale sur l'histoire de leur commune

Dans ce village de 500 habitants, on manque de réseau téléphonique mais pas d'idées : les migéens sont en train de monter une comédie musicale. Prévue pour juin 2018, elle mettra en lumière le passé de la commune. Nous avons assisté à la première répétition de chant.

"Chante la vie, chante... Comme si tu devais mourir demain !" La musique est bien choisie : quoi de mieux pour pousser la chansonnette que la mélodie entraînante de Michel Fugain ? Ils sont une dizaine de choristes à avoir bravé le froid pour se réchauffer les cordes vocales. Et Daniel, Martine, Gilbert et tous les autres ne sont pas déçus.

"On ne pense à rien en chantant, on oublie tous ses soucis" - Martine, choriste

"C'est agréable, ça ouvre les poumons de chanter. Et puis on dort très bien ensuite !" affirme Gilbert, qui a été choriste pendant de longues années. Pour Claudine, c'est la première fois mais "Je me suis prise au jeu, c'est très sympa." Pareil pour Martine, qui à 70 ans participe à son premier cours de chant : "Ca me libère, je ne pense à rien en fait. Et puis, on est bien tous ensemble." Danielle sourit : "On n'est pas des pros, mais si on peut chanter pour se faire plaisir, c'est déjà bien."

Les habitants construisent ensemble le scénario

Bien sûr, il va falloir travailler : le chant, ça ne s'improvise pas. Mais nos apprentis musiciens peuvent compter sur une prof de choc : Corinne Sachoux, de l'association "Minute Papillon Prod", à l'origine du projet de comédie musicale.

"A la base je suis juste une chanteuse de rock... Mais le groupe, ça ne me suffisait pas : j'ai eu envie de faire participer le public."

"On va raconter le vieux casino de Migé, le lavoir où chantaient nos grand-mères en choeur..." - Corinne Sachoux Copier

Et quoi de plus impliquant, pour les Migéens, que cette comédie musicale dont le principe est de raconter l'histoire de leur village ? "Le thème, c'est "Le village a remonté le temps"", explique Corinne. "On fait participer enfants, ados, adultes... Tout le monde. Et le scénario s'écrit au fur et à mesure, avec les idées de chacun."

Les comédiens-chanteurs vont passer tout l'hiver à construire leur pièce, en alternant entre des sessions chorale et théâtre. La première représentation est prévue pour les beaux jours, au mois de juin. En attendant, vous pouvez réécouter le reportage France Bleu...

Les Migéens chantent la vie en préparant leur comédie musicale Copier

Et pour les nostalgiques, pourquoi pas replonger dans les années 80 avec le titre original de Michel Fugain ?