Dijon, France

Le rassemblement devant la préfecture de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Le collectif d'associations avait appris un peu plus tôt que sur les 48 dossiers défendus seuls 15 ont été débattus en préfecture. Déception émotion et colère aussi car sur ces 15 dossiers, 10 ont été refusés, 4 acceptés et un restait en attente.

Le cas le plus urgent, celui de ce père originaire de République du Congo venu rejoindre sa femme et ses deux filles mineures, en situation régulière à Dijon. La préfecture a refusé, malgré les attestations des services sociaux, de lever son Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Il est donc à tout moment "expulsable" vers Kinshasa se désole le collectif.

C'est aussi le cas des parents de Marjona, eux aussi sous le coup d'une OQTF, à 19 ans la jeune fille scolarisée au lycée du Castel a passé les épreuves du bac de Français mais reste dans la plus grande incertitude.

L'inquiétude de Marjona Copier