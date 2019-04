Migrants à la Bourse du Travail de St-Etienne : "Que voulez vous que je fasse d'autre ?"

Cela fait maintenant plus d'une semaine que la Bourse du Travail de Saint-Etienne est bloquée, occupée par des dizaines de migrants et d'associations qui leur viennent en aide. Ce lundi ils étaient une centaine au plus fort de la journée. Rencontres.

Saint-Étienne, France

Certains sont en situation irrégulière et ne restent que quelques heures. D'autres attendent que leur dossier de logement soit étudié. Ils ont tous un point commun : difficile de leur faire raconter pourquoi ils ont quitté leur pays. Ils ont peur pour leur sécurité, craignent que l'on remonte jusqu'à eux. Impossible donc de donner leur identité.

"Les associations ont du cœur pour sentir notre douleur"

Nous avons d'abord rencontré celle qu'on appellera Anne. Elle a quitté son pays, l'Angola il y a 3 ans. Direction Paris, où elle est orientée vers Saint-Étienne. Les choses vont plus vite ici, lui dit-on. Avant d'arriver à la Bourse du Travail elle était à la résidence Les Lauriers, avec sa sœur et ses 2 enfants. Un de 3 ans et un autre de 8 ans scolarisé à St-Jean-Bonnefonds. Aujourd'hui, elle attend et espère que grâce aux associations, elle pourra donner une meilleure vie à ses enfants : "Pour notre vie là, nous n'avons pas de maison, rien du tout.Au 1er avril nous nous sommes retrouvés dehors, perdus dans la rue, sans savoir où aller. Les membres des associations nous ont accueillis. Ils ont du cœur pour sentir notre douleur. Des gens se battent pour nous. Ca fait du bien. Chaque jour je me demande ce qui va se passer pour nous pour nos enfants. Tous les parents ont besoin de donner une vie meilleure à leurs enfants. Mais c'est dur !" Anne en est certaine, sa vie va se stabiliser, elle va rester en France, et promis, ensuite, c'est elle qui sera bénévole dans une association pour aider les migrants.

Une fillette fête son 4e anniversaire loin de la Géorgie

Sergueï (nom d'emprunt) est venu quant à lui de Géorgie. "Il y a 2 mois et 3 jours" précise-t-il. Avec sa femme et ses 2 filles. La grande a 5 ans, la petite fête aujourd'hui son 4e anniversaire. La discussion se passe entre l'anglais et le russe, accompagné par une bénévole russophone. "J'ai été hébergé par le 115" explique -t-il. "Quand ils ont fermé, on a été aidé par les Restos du cœur, et le Secours populaire. Et puis on nous a dit, plus d'aide, plus de nourriture, plus de place." Une situation forcément précaire, mais malgré tout. "Ici c'est mieux qu'en Géorgie. On est en sécurité. De toute façon, qu'est ce que je peux faire d'autre ?"

Aujourd'hui une quarantaine de dossiers sont examinés par la Préfecture de la Loire. Les associations ont bon espoir que pour eux les choses aillent vite mais elles craignent que cela ne justifie ensuite l'expulsion du reste des occupants de la Bourse du Travail.