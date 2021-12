Migrants : à Lesbos, le pape appelle à mettre fin à un "naufrage de civilisation"

Le pape François a appelé ce dimanche à mettre fin à un "naufrage de civilisation" ce dimanche dans le camp de migrants de Mavrovouni à Lesbos en Grèce. L'île de Lesbos est devenue emblématique de la crise migratoire. Cinq ans après sa première visite sur place, le pape a affirmé que la Méditerranée "est en train de devenir un cimetière froid sans pierres tombales (...) Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation !". Le camp de Mavrovouni abrite près de 2.200 demandeurs d'asile.Sous une tente, le pape a écouté une chorale d'exilés, avant de s'attrister que la Méditerranée, "berceau de tant de civilisations" soit "désormais comme un miroir de la mort", rappelant "les images crues des petits corps gisants sur les plages".

La responsabilité de l'Europe

Samedi, au premier jour de sa visite en Grèce, à Athènes, le pape a pointé la responsabilité de l'Europe dans la crise migratoire, la jugeant "parfois bloquée" et "déchirée par les égoïsmes nationalistes", "au lieu d'être un moteur de solidarité". Lors de sa précédente visite sur l'île de Lesbos, en 2016, le pape avait décidé d'accueillir au Vatican douze réfugiés syriens rencontrés sur l'île qui était la principale porte d'entrée de dizaines de milliers de migrants en Europe. "Nous sommes tous des migrants" affirmait-il alors avec force. Il avait martelé que "les réfugiés ne sont pas des nombres, ce sont des personnes : ils sont des visages, des noms, et ils doivent être traités comme tels". La situation a changé à Lesbos depuis 2016 mais une quarantaine d'ONG n'en ont pas moins exhorté le souverain pontife à intervenir pour que cessent les refoulements présumés d'exilés vers la Turquie, qu'Athènes dément. Dans une lettre au pape, elles ont également dénoncé la mise en place en Grèce de camps "fermés et à accès contrôlé", financés en partie par des fonds européens.