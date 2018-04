Paris, France

Ils dorment littéralement sous un pont, à l'ombre du boulevard périphérique. Au moins 1.500 migrants ont trouvé refuge ces dernières semaines le long du canal Saint-Denis dans des centaines de tentes collées les unes aux autres. Majoritairement soudanais et érythréens, les occupants sont chaque jour plus nombreux. Ce campement à l'écart de l'agitation de la ville, presque à l'abri des regards, attire moins les médias qu'il y a deux ou trois ans, quand les tentes occupaient certains boulevards. Pourtant la situation est comparable, et inquiète au plus haut point les élus, les associations et les riverains.

Le campement occupe les deux rives du canal Saint-Denis. © Radio France - Nicolas Olivier

Anne Hidalgo a visité les lieux ce vendredi, accompagnée du maire du 19e arrondissement François Dagnaud, et de la maire d'Aubervilliers (93) Meriem Derkaoui. Tous ont appelé à une intervention de l'Etat, qui a la compétence de l'hébergement d'urgence. D'autant qu'il existe deux autres campements à Paris, Porte des Poissonniers (18e arrondissement) et au bord du canal Saint-Martin à Jaurès (10e arrondissement). En tout, la mairie estime à 3.000 le nombre de migrants actuellement à la rue dans la capitale.

Un nouveau dispositif peu lisible

Depuis la fermeture le 30 mars du centre de premier accueil (CPA) de la porte de la Chapelle, qui jouait depuis 18 mois un rôle de "sas" pour les nouveaux arrivants, la situation est confuse. Les migrants comme les associations peinent à s'y retrouver dans le nouveau dispositif mis en place par l'Etat. Des centres d'accueil de jour ont été créés, ainsi que cinq centres d'accueil et d'examen des situations (CAES) d'une capacité de 750 places, répartis dans cinq départements franciliens. Des structures manifestement insuffisantes pour répondre aux besoins. "On appelle l'Etat à faire preuve d'humanité", explique la maire d'Aubervilliers. "Il faut des solutions durables, car ce problème ne sera pas réglé en quelques mois, ajoute Anne Hidalgo. Je pense qu'il faut plusieurs lieux d'hébergement, à Paris et ailleurs."

La maire de Paris critique aussi une disposition de la loi Asile et immigration, qui prévoit le renvoi de tous les "dublinés" (des demandeurs d'asile enregistrés dans un autre pays européen). "Ce n'est pas réaliste, on voit bien qu'ils ne sont pas renvoyés, ils sont notamment ici, le long de ce canal."

Le mairie de Paris a fait installer un point d'eau et des sanitaires. © Radio France - Nicolas Olivier

Anne Hidalgo a promis de revenir sur place chaque vendredi, "pour que le sujet reste visible".