Migrants au Pays Basque: de plus en plus de femmes

Parmi les migrants africains qui transitent par le Pays Basque, il y a toujours plus de femmes selon l'association "Irungo Harrera Sarea" qui facilite l'accueil des réfugiés à Irun. Depuis 2018 les flux de migrants ont explosé. "Au début, les femmes étaient à peine 8 à 10%, mais cette année, sur les 6 000 migrants enregistrés, un vrai record, elles représentent environ le tiers" assure Jon Aranguren, le porte parole du collectif. Elles auraient environ 28 ans, un peu plus que les hommes qui sont surtout ivoiriens et ont en moyenne 22 ans. "Certaines arrivent avec des enfants et d'autres sont tombées enceintes durant leur voyage car souvent elles ont commencé leur périple il y a deux ou trois ans" ajoute Jon Aranguren.

Jon Aranguren, porte parole du collectif "Irungo Harrera Sarea" à Irun Copier

Le centre d'accueil d'Irun compte une centaine de places qui sont pratiquement toujours occupées selon Jon Aranguren. "Nous avons compté 6 000 migrants, mais il est évident qu'il y en a bien plus qui transitent par Irun-Hendaye" assure le porte parole du collectif. Les associations humanitaires dénoncent les contrôles policiers permanents à la frontière. Elles déplorent également que six migrants ont trouvé la mort au Pays Basque ces dernières semaines. L'un d'eux s'est pendu près de la frontière, deux se sont noyés dans la Bidassoa, et trois autres ont été mortellement fauchés par un train à Ciboure.