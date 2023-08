Migrants : avec les gendarmes qui luttent contre les tentatives de traversées sur la côte picarde

Quinze tentatives de traversées ont été empêchées depuis le début de l'année, sur la côte picarde. Avec la météo favorable des prochains jours, les autorités redoutent de nouveaux départs d'embarcations, depuis la baie de Somme. A l'année, 32 réservistes sont mobilisés dans le cadre de l'opération Poséidon, qui vise à intercepter les migrants et à interpeller les passeurs. "On observe une augmentation au fil des années des tentatives de départs dans le département", analyse la chef d'escadron Emilie Pistre, commandant la compagnie de gendarmerie d'Abbeville, dans la Somme.

ⓘ Publicité

France Bleu Picardie : Quel est l'objectif principal du dispositif Poséidon ?

Chef d'escadron Emilie Pistre : "Notre cadre d'action prioritaire, c'est la sauvegarde de la vie humaine. On a régulièrement des départs de migrants qui, à bord de bateaux de fortune, veulent rejoindre l'Angleterre, souvent dans des conditions dangereuses pour eux mêmes puisque les bateaux sont sous dimensionnés par rapport au nombre de personnes présentes et avec des moteurs qui ne sont pas adaptés. Ils se mettent en danger en prenant la mer dans ces conditions-là. Notre premier objectif, c'est d'empêcher cette mise à l'eau pour éviter qu'ils se mettent en danger, notre deuxième objectif, c'est d'interpeller les passeurs et démanteler les filières dans lesquelles ils travaillent pour éviter cette mise à l'eau.

À lire aussi Onze migrants interpellé ce jeudi à Quend, les tentatives de traversées reprennent avec la météo favorable

Au quotidien, nous avons des réservistes qui travaillent de concert avec les effectifs de la compagnie de gendarmerie départementale qui sont sur le terrain 24 sur 24, sept jours sur sept pour arpenter le littoral, le massif dunaire, la plage et également le long de l'Authie, où des départs peuvent également se faire et puis sur les axes routiers qui sont aux alentours pour contrôler tous les véhicules suspects qui sont susceptibles de contenir du matériel ou des migrants.

Le massif dunaire, comme celui de Fort Mahon ou de Quend Plage, est-il propice à ces traversées ?

Oui, les passeurs déposent les migrants et le matériel en amont, quelques heures avant le départ. Ils restent cachés dans les dunes en attendant et quand la marée haute s'approche, ils gonflent les bateaux et s'équipent avec des gilets de sauvetage ou pas et vont tout droit jusqu'à la plage.

32 réservistes sont mobilisés sur la côte picarde dans le cadre du dispositif Poséidon, pour lutter contre l'immigration irrégulière. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Nous avons plusieurs moyens à notre disposition pour patrouiller dans le secteur. Il y a des patrouilles qui sont à pied, des patrouilles à vélo, des Polaris, des petits buggys qui nous permettent d'aller dans les dunes et sur la plage, et également des véhicules 4x4 motorisés pour arpenter la plage, les dunes et les chemins un peu difficiles d'accès. Nous avons aussi des effectifs à cheval qui sont parfaitement adaptés au massif dunaire et qui permettent d'être plus en hauteur pour voir plus loin dans la zone.

Vous avez également des drones, quel rôle ont-ils dans ces opérations ?

Ils permettent de voir plus loin, de faire des repérages sur des secteurs qui sont connus comme des bases d'attente ou de départ, notamment la nuit avec l'aspect thermique, de voir facilement s'il y a des personnes qui sont présentes sur la zone. Ensuite, nous envoyons des équipes pour faire une levée de doute, voir si ce sont des touristes, des migrants ou autres.

Une quinzaine de traversées ont été interceptées depuis le début de l'année sur la côte picarde. Peut-on parler d'une hausse des tentatives sur le territoire ?

Oui, on observe une augmentation au fil des années des tentatives de départs dans le département. Je pense que cela s'explique par le nombre toujours plus important de migrants présents dans les campements aux alentours et par le fait que la présence de la police de la gendarmerie est renforcée. Du coup, ils tentent par tous moyens de partir et élargissent leur zone de tentatives de départs. Quand les conditions sont favorables, comme en ce moment, nous sommes particulièrement vigilants et nous renforçons les effectifs pour la surveillance de la zone.

loading

C'est vrai qu'au départ, on avait des départs uniquement du littoral, de la plage. Vu que la zone est un peu saturée en forces de sécurité intérieure, on remarque des départs maintenant des rivières qui amènent dans les baies, chez nous la baie d'Authie. Donc, bien en amont, ils peuvent se mettre à l'eau à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène des taxi-boat : des bateaux parfois plus petits, mais qui font des arrêts tout au long de la rivière, jusque dans la baie pour prendre des migrants qui sont en zone d'attente. C'est plus difficile parce que le terrain est très dur à surveiller. On peut être en place et il peut y avoir un départ dix mètres plus loin, dans un virage, on ne le voit pas."