Migrants à Calais: les associations reprennent les maraudes

Alors qu'elles avaient arrêté leurs maraudes après le démantèlement de la jungle de Calais, trois associations ont décidé de reprendre leurs maraudes. Des migrants continuent d'arriver à Calais mais il n'y a plus aucune structure pour les accueillir.

L’Auberge des migrants, Salam et Utopia avaient interrompu leurs maraudes après le démantèlement de la jungle. Mais il y a de nouveau des réfugiés sur Calais. Certes, ils sont beaucoup beaucoup moins nombreux qu’à l’automne, mais ils sont bien là. En l’absence de structure d’accueil sur Calais -puisque l’Etat n’en veut plus- les associations s’adaptent, pour apporter un minimum, notamment Utopia.

Ces réfugiés, et notamment les mineurs, ne trouvent plus sur Calais de lieu d’accueil pour se poser. Ils sont donc difficiles à aborder en confiance, observe Pauline, la référente mineurs de l’association Utopia sur Calais. Pour sortir de cette impasse, l’association passée de 15 à 4 000 bénévoles en un an veut développer l’acceuil de réfugiés dans des familles, notamment pour ceux qui demandent l’asile, un réseau d'accueil citoyen.