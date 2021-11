Migrants de Calais : Xavier Bertrand demande au gouvernement d'agir

Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle, a demandé vendredi sur franceinfo que le gouvernement prenne avec sérieux la situation des migrants à Calais

"Depuis quasiment cinq ans, ce président ne fait rien, il n'applique pas la loi française pour expulser ceux qui n'ont pas de titre de séjour chez nous. Il n'engage pas le bras de fer nécessaire avec la Britannique, il ne met pas en place la renégociation des accords du Touquet. Ce gouvernement ne se bat pas, et on a des drames", a reproché Xavier Bertrand.

"Aujourd'hui, nous gardons la frontière pour les Anglais. Alors y'en a marre. Les Anglais sont des hypocrites", a poursuivi le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle, qui promet s'il est élu de dénoncer les accords du Touquet, signés avec les Britanniques en 2003. Ces accords prévoit des contreparties financières versées à la France par Londres pour mieux maitriser les flux migratoires à Calais.

"Il faut considérer les passeurs comme des criminels"

"Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Les migrants qui passent de l'autre côté, j'en ai jamais vu un revenir parce que les Britanniques les gardent. Ils les paient avec un lance-pierre. Avec des conditions de travail épouvantables, mais en tout état de cause, ils les acceptent. L'Angleterre est un aimant de toute cette misère chez les migrants", a martelé Xavier Bertrand.

"Il faut considérer les passeurs comme des criminels. Le trafic d'êtres humains, c'est le deuxième au monde après la drogue", a aussi insisté le président de la région Hauts-de-France.

"Imaginez les conditions de vie dans ces campements provisoires, imaginez ce que vivent aussi les riverains, et pas seulement à Calais. Et qu'est-ce qu'on attend ? D'avoir l'image terrible d'un jeune garçon, comme on l'a vu en Méditerranée", s'est interrogé Xavier Bertrand. "La Méditerranée, c'est un cimetière marin à ciel ouvert, et je n'ai pas envie que la Manche devienne pareille", a-t-il ajouté.