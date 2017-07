Migrants de La Chapelle : à l'unanimité, les élus parisiens en appellent à l'Etat

De droite comme de gauche, les élus du Conseil de Paris ont demandé ce mardi à l'Etat de faire le nécessaire pour mettre à l'abri les quelques 1200 migrants qui sont actuellement à l'extérieur du centre d'accueil de La Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris.

Un voeu pris à l'unanimité par le Conseil de la capitale. "On est au-delà du clivage droite-gauche, c'est une question de bon sens", confie Ian Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Pour les élus, l'Etat doit prendre ses responsabilités et mettre à l'abri ces quelques 1200 migrants qui dorment à proximité du centre. Des personnes qui attendent les formalités pour qu'on puisse examiner leur demande d'asile. "Le vote unanime est un bon signal", ajoute Nicolas Bonnet-Oulaldj, président du groupe communiste-Front de gauche au Conseil de Paris. "Le gouvernement doit agir dans les prochains jours. Il y a une situation compliquée sur le plan sanitaire. Ce n'est pas sans conséquence sur les riverains", ajoute-t-il.

Indifférence générale

Pour les élus parisiens, la fluidité du dispositif de lise à l'abri est insuffisante. "Il y a aujourd'hui, sur les côtes d'Afrique du nord, 800 000 candidats à l'exil en Europe qui attendent de pouvoir traverser la Méditerranée. 80 à 100 000 vont arriver en France. Sur ces 80 à 100 000, un tiers va arriver à Paris parce que ce sont les filières", précise Eric Azière, le président du groupe UDI-Modem. Un élu qui en appelle à l'accélération de l'examen des demandes de visas. "Des centaines de personnes qui sont là, dans une forme d'indifférence générale, sans que le gouvernement ne prenne la mesure de cette situation. Les conditions deviennent ingérable. Je veux vraiment que le gouvernement entende le cri d'alarme des élus parisiens", explique l'adjoint au logement. "Les autres collectivités doivent faire un effort. paris ne peux pas accueillir toute la misère d'Ile-de-France", explique le patron des élus centristes.

"Il faut que l'Etat ouvre d'autres centres d'accueil dans d'autres métropoles" (I. Brossat, adjoint en charge du logement) Copier

Volonté politique

Pour le moment, il y a deux centres d'accueil : un à Ivry, l'autre à La Chapelle. "On a eu l'intelligence de faire ce centre d'accueil de La Chapelle. Un centre qui fonctionne, qui a montré qu'en quelques mois, pour 5 ou 6 millions d'euros, on est capable de construire un centre qui permet d'accueillir 500 personnes. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un engorgement. C'est possible dans d'autres villes. Pourquoi ne pas multiplier ce type de centres d'accueil, dans d'autres villes de France", commente Nicolas Bonnet-Oulaldj. "Je considère que ce n'est pas normal que ce soit systématiquement le nord-est parisien qui soit mis à contribution, systématiquement les quartiers populaires. il faut que l'Etat ouvre d'autres centres humanitaires, dans d'autres métropoles françaises sur le chemin des migrants", ajoute Ian Brossat. "On peut traiter en 8 semaines 800 migrants, mais on ne pourra pas en traiter 30 000 par an si on ne nous aide pas. Si on ne rajoute pas des centres d'accueil, on sera dans l'incapacité d'empêcher des campements sauvages", confie Eric Azière.

La capitale va renforcer les maraudes pendant l'été pour s'occuper des plus vulnérables. Dans les prochains jours, le gouvernement doit présenter des mesures sur l'accueil des réfugiés.