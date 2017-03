Migrants de Saint-Brévin : "nous sommes vainqueurs parce qu'on les a rendus forts"

Les migrants de Saint-Brévin vont disputer un tournois de foot en Normandie. Depuis leur arrivée à l'automne, ils s’entraînent régulièrement, trois fois par semaine. Un rendez-vous qui va bien au-delà du sport.

Depuis qu'ils sont arrivés à l'automne dernier, les migrants de Saint-Brévin jouent au foot et s'entraînent consciencieusement trois fois par semaine avec Pascal Théault, ancien joueur professionnel et ancien coach de Caen. Ce vendredi, ils partent en Normandie pour disputer un tournois de foot. Un voyage qui ira bien au-delà du sport.

Ils vont retrouver des frères soudanais, des frères afghans de la "jungle" de Calais. Ça va être un moment magique

Ce tournois, c'est leur entraîneur qui en a eu l'idée. "Ils vont se retrouver avec d'autres jeunes migrants qui viennent de la Manche, du Calvados. On aura six équipes en tout. On aura aussi d'anciens professionnels, des journalistes et une équipe féminine", explique Pascal Théault. Et il s'attend à un moment fort quand les migrants de Saint-Brévin vont retrouver des anciens de la "jungle" de Calais, comme eux. "Ils étaient 10.000 là-bas, ils vont retrouver des frères soudanais, des frères afghans. Ça va être un moment magique". Pendant ce séjour en Normandie, ils vont aussi visiter le Mémorial de Caen et les plages du Débarquement : "on va faire un mélange de culturel et d'historique. C'est très important pour eux de savoir ce qui s'est passé ici, en France".

Quand ils nous appellent "Mama", ça veut dire quelque chose !

Ils reviendront ensuite à Saint-Brévin pour quelques semaines. Saint-Brévin où ils ont tissé des liens très forts. 200 bénévoles viennent au CCAS pour partager avec eux des activités sportives, des balades et leur donner des cours de français. Sylvie les voit progresser et elle en est fière : "quand ils nous appellent 'Mama', ça veut dire quelque choses ! Ils ont confiance en nous et ils savent que nous, on est là pour leur bien-être". Sylvie raconte aussi les heures passées à discuter autour d'un thé et des dîners organisés chez elles et chez d'autres bénévoles. Des moment qui comptent énormément pour Hacim qui est originaire du Soudan : "les gens ici sont très sympathiques, très gentils, très très bien !".

Fin avril, tous les migrants auront quitté Saint-Brévin

Hacim vient d'obtenir des papiers, il quittera Saint-Brévin la semaine prochaine. D'ici la fin avril, tous les autres migrants feront de même. Pascal Théault et les autres bénévoles savent déjà qu'ils vont laisser un grand vide : "nous, on leur apporte le maximum de choses, le maximum de bonheur en un minimum de temps. Nous sommes vainqueurs parce qu'on les a rendus forts". Les bénévoles ont déjà prévu de rester en contact avec les migrants par téléphone ou via les réseaux sociaux. C'est sûr, ils prendront des nouvelles.