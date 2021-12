Migrants : familles et jeunes mineurs vivent depuis des mois dans un tunnel sous le périphérique parisien

Plus d'une centaine de migrants, dont des mères avec enfants et des mineurs isolés, vivent depuis plusieurs mois dans un tunnel sous le périphérique entre le 19e arrondissement de Paris et Le Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Associations et riverains réclament leur mise à l'abri.

Il faut descendre quelques marches pour accéder au tunnel éclairé, mais embué par la fumée des feux allumés pour se réchauffer. Il faut élever un peu la voix pour se faire entendre à cause du bruit des voitures qui roulent au-dessus de nos têtes et à la sortie du tunnel. Il faut aussi se serrer en avançant à l'intérieur et se frayer un chemin entre les dizaines de tentes et les matelas de fortune installés sur le sol humide et froid.

Des matelas au sol, des voitures au-dessus de leur tête

"C'est de pire en pire. Au début, il y avait une seule rangée, puis deux, puis trois rangées de tentes et maintenant ça dépasse même dans la rue", nous raconte Adam. Le jeune homme est en train de servir du thé chaud et du riz, ce soir-là, avec les autres bénévoles de l'association Smile and Share qui organise des maraudes et des distributions alimentaires tous les mercredis sur place.

Des bénévoles de l'association Smile and Share organisent des maraudes et des distributions alimentaires © Radio France - Hajera Mohammad

D'autres associations d'aide aux migrants viennent aussi tous les soirs. "Aujourd'hui, on a 150 personnes ici, dont 60 familles et 80 mineurs", assure Alice, responsable du Pôle mineurs à Utopia 56.

"Ces mineurs sont en recours de minorité, ça veut dire qu'ils attendent une décision de justice qui reconnaît qu'ils ont moins de 18 ans et qu'ils sont des mineurs non-accompagnés pour qu'ils puissent être pris en charge par l'État, mais en attendant ils n'ont aucune solution d'hébergement", déplore-t-elle.

"Il faut élever un peu la voix pour se faire entendre à cause du bruit des voitures qui roulent au-dessus de nos têtes" © Radio France - Hajera Mohammad

Alfa Mad nous répète qu'il a 16 ans. À son arrivée de Guinée, en septembre 2020, sa minorité n'a pas été reconnue. Il a donc déposé un recours en minorité qui doit être examiné par le tribunal des enfants de Créteil le 18 janvier 2022.

D'ici là, il espérait être mis à l'abri. En vain. "J'ai appelé le 115, ils m'ont demandé quel âge j'avais, j'ai dit 16 ans et ils m'ont dit que ce n'était pas possible de me prendre si je suis mineur, ils m'ont dit d'appeler la police et pareil. C'est un va-et-vient permanent".

Le garçon a trouvé refuge dans ce tunnel qui est devenu pour beaucoup de migrants de la région parisienne, "la moins pire des solutions", explique Alice d'Utopia 56. "Sinon, ils dorment souvent dans des gares ou dehors".

Ce tunnel est un refuge pour ceux qui ne savent plus où aller © Radio France - Hajera Mohammad

"J'ai fait une fausse-couche à la gare du Nord"

Dormir dans une gare, c'est ce qu'a fait Aminata. Elle est arrivée avec son mari, de Côte d'Ivoire, il y a trois mois. Elle l'a fuie pour éviter que ses deux filles, âgées de 13 et 10 ans, ne soient excisées comme le souhaitait leur grand-mère. Son voyage pour arriver jusqu'en France aura duré trois ans au total, dont deux années passées dans les geôles libyennes et une traversée de la Méditerranée où certains passagers de son canot ne sont jamais arrivés à destination.

Une fois arrivée en France, elle trouve refuge à la gare du Nord où elle passe ses nuits avec sa famille jusqu'au 1er novembre. Ce jour-là, Aminata, enceinte de trois mois, fait une fausse-couche.

"J'ai appelé le 115, ils m'ont dit d'aller à l'hôpital à côté de la gare, j'y suis allée, mais en marchant, je perdais du sang et je suis tombée". Elle se réveillera aux urgences, le ventre vide, sans bébé. Aujourd'hui, le ventre est vide de nourriture.

"C'est très difficile et dormir dans le froid aussi, c'est très très dur, surtout avec des enfants". Sa fille, Mawa, un verre de lait chaud dans les mains, confirme. "On n'a pas de maison, on n'a pas d'école et on n'a pas de toilettes, on doit aller à la rue et on ne se lave pas", raconte la fillette de 10 ans.

La petite Mawa boit un thé chaud pour se réchauffer © Radio France - Hajera Mohammad

Beaucoup de jeunes mineurs

Malgré les démantèlements des camps, ces dernières années, dans le nord de Paris et en Seine-Saint-Denis, des migrants continuent d'arriver et à s'installer à l'abri des regards. Rien de surprenant, mais le profil des personnes l'est davantage selon Inès, bénévole à Utopia 56. "On a beaucoup de jeunes, des familles et des enfants et très peu d'hommes seuls, des majeurs", affirme-t-elle.

Plusieurs bébés, au moins trois, sont présents aussi dans ce tunnel. Certains jeunes ont bien été mis à l'abri, une fois, "mais on les a envoyés à Dijon. Pour faire leur démarche, avec leur avocat qui est à Paris, c'est compliqué".

Tous les jeunes rencontrés sur place, sont catégoriques, ils veulent rester en France où ils pensent avoir un avenir. "Mon pays a été colonisé par la France, je suis là, je parle français donc j'espère pouvoir aller à l'école ou suivre une formation ici pour avoir une vie meilleure", affirme Alfa Mad.

Tous les jeunes rencontrés sur place, sont catégoriques : ils veulent rester en France. © Radio France - Hajera Mohammad

Mais pour d'autres, difficile de tenir. "Il y a beaucoup de jeunes avec qui on a perdu le contact, on ne sait pas où ils sont allés. Peut-être dans des gares, dans d'autres villes ? Peut-être à Calais ? Peut-être même qu'ils sont morts en essayant de traverser la Manche et on n'est pas au courant ?", s'inquiète Inès.

Mobilisation des riverains du 19e et du Pré-Saint-Gervais

L'inquiétude est partagée par plusieurs riverains de ce tunnel. Il y a quelques jours, ils étaient 300 à manifester pour demander la mise à l'abri de ces familles et de ces jeunes.

Parmi eux, Victor Moati, habitant du Pré-Saint-Gervais. Il vient quasiment tous les soirs, accompagné parfois de voisins, pour déposer des vêtements, de la nourriture ou juste échanger et écouter les histoires de chacun.

Des riverains viennent pour échanger et écouter les histoires de chacun © Radio France - Hajera Mohammad

"Au lieu de leur dire 'Mets-toi au chaud, prend une couverture et maintenant ça va aller, c'est la fin de la galère', on leur dit juste 'fous-toi dans un tunnel et va crever en silence loin des regards des Parisiens qui ne sauraient pas te voir', c'est cacher ce pauvre que je ne saurais voir", se désole ce jeune père de famille.

"J'arrête pas de me dire que ça se trouve, dans 20 ou 30 ans, mon fils sera sur les routes de l'exil pour X ou Y raison. Nous, on est Juifs. Si ça se trouve, les fachos vont arriver au pouvoir et mon fils sera obligé de se barrer quelque part... Du coup, s'il a envie d'aller en Côte d'Ivoire, on va lui dire 'ça va pas ? Va crever dans le désert tout seul' ? Nous, c'est eux".